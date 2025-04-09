https://ria.ru/20250409/kenigsberg-2010138631.html

Историк рассказал о значении взятия Кенигсберга в 1945 году

Историк рассказал о значении взятия Кенигсберга в 1945 году - РИА Новости, 09.04.2025

Историк рассказал о значении взятия Кенигсберга в 1945 году

Цитадель прусского милитаризма пала в результате освобождения Кёнигсберга от немецких войск, взятие столицы Восточной Пруссии было архиважным в завершении... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:04:00+03:00

2025-04-09T03:04:00+03:00

2025-04-09T03:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

кенигсберг

япония

калининград

российское военно-историческое общество (рвио)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Цитадель прусского милитаризма пала в результате освобождения Кёнигсберга от немецких войск, взятие столицы Восточной Пруссии было архиважным в завершении войны, об этом упоминали лидеры трех ведущих держав мира на Ялтинской конференции, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Советские войска 9 апреля, 80 лет назад, взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг, нынешний Калининград. Комендант Отто Ляш подписал акт о капитуляции города. "Кёнигсберг был взят, пала цитадель прусского милитаризма, о которой говорили на Ялтинской конференции лидеры трех стран: Сталин, Черчилль и Рузвельт. Они неоднократно подчеркивали, что необходимо выкорчевать эту цитадель милитаризма, так как она становилась источником Первой Мировой и Второй Мировой войн, где он зарождался дважды в стане прусской военной школы", - сказал Мягков. Историк назвал штурм Кенигсберга идеальным. "Штурм Кенигсберга, который проходил с 6 по 9 апреля можно назвать идеальным штурмом. Дело в том, что Красная Армия, фактически не имела превосходства в людях перед противником, у нас было примерно 130 тысяч, у врага вместе частями СС и фольксштурма тоже примерно 130 тысяч человек. Мы взяли город за четыре дня. Потери, которые понес противник, составляли 92 тысячи пленными и около 40 тысяч убитых, а Красная Армия потеряла только 3700 человек убитыми и пропавшими без вести", - отметил историк. По его словам, это невероятная по стремительности операция. "Огромную роль при штурме города сыграли авиация и артиллерия, где СССР имел подавляющее превосходство. Красная Армия имела тотальное превосходство в артиллерии большой мощности калибра 203 миллиметра и 305 миллиметров, снаряды которой сметали с лица земли все здания, стоящие на своем пути... Кстати, пленные немцы говорили, что центральная часть их укреплений была настолько сильно разрушены, что невозможно было ориентироваться в городе", - подчеркнул собеседник. Штурм осуществляла Земландская группировка советских войск, которой командовал Маршал Советского Союза Иван Баграмян под общим руководством Маршала Василевского. Взятые в Восточной Пруссии укрепления фашистов еще до штурма Кёнигсберга использовались для подготовки красноармейцев в качестве учебных плацдармов. "Кёнигсберг представлял собой три полосы обороны. Первая имела минные поля, ДОТы, ДЗОТы, противотанковые рвы и колючую проволоку. Вторая полоса – 15 фортов, в каждом из которых находился гарнизон по 300 человек и 15 мощных орудий. В центре города – цитадель и бастионы, стены которых были очень прочными. Гитлер считал, что Кёнигсберг можно держать несколько месяцев, пока не подойдут резервы, и надеялся, что город останется за немцами", - подчеркнул Мягков. При взятии крепости советские командиры опирались на так называемую "панцирную пехоту", рассказал историк. "Командиры КА опирались при взятии столицы Восточной Пруссии на штурмовые группы, которая тогда представляла собой несколько специально подготовленных взводов или роту солдат, имевших в своем снаряжении бронированные панцири, во многом поэтому их называли "панцирной пехотой". Подразделения имели на вооружении орудия от 45 миллиметров до 122 миллиметров. Штурмовикам были приданы пулеметный и огнеметный взводы", - отметил собеседник агентства. По словам историка, огнеметчики сыграли выдающуюся роль при штурме Кёнигсберга. Использовались фугасные и ранцевые огнеметы. Они "выкуривали" противника из подвалов домов и из других укреплений. Численность штурмовых групп достигала 130. "Как и сегодня наши бойцы в зоне СВО, тогда они тоже проявляли смекалку, которая заключалась в том, что командир штурмового взвода лейтенант Иван Сидоров, который подошел к форту Шарлоттенбург с особо толстыми стенами, для подрыва стены изготовил специальный заряд на основе взрывчатки и противотанковых немецкий мин. Под огнем противника взводный заминировал стену форта. Взрыв особой мощности образовал проход, в который ринулись наши бойцы, дезорганизовав немецкую оборону", - сказал Мягков. Немцы не ожидали, что советские подразделения в кратчайшие сроки отрежут саму цитадель от Земландского полуострова, где еще оставалась другая вражеская группировка. "После прорыва двух линий немецкой обороны шли бои за центр города, за цитадель, командующий 3-м Белорусским фронтом маршал Советского Союза Александр Василевский обратился к коменданту крепости Кёнигсберг генералу от инфантерии Отто фон Ляшу с призывом сдаваться в плен. Он отказался. И тогда утром 9 апреля врага накрыл "огненный шторм", состоявший из 5 тысяч наших орудий, авиации (бомбардировщики и штурмовики), которые буквально сносили немецкие позиции с лица земли", - отметил историк. По его словам, 9 апреля немцы стали поднимать белые флаги, а Ляш согласился на капитуляцию. Гитлер был настолько взбешен этим фактом, что заочно приговорил генерала к смертной казни. Семья Ляша была отправлена гитлеровцами в концлагерь, а сам он находился в советском плену. За военные преступления ему дали 25 лет тюрьмы. "Через 10 лет Отто Ляша выпустили, и он находился в ФРГ, где писал лживые книги о героях-защитниках Кёнигсберга и якобы о зверствах русских. Это то же самое, что делают сегодня европейцы, относя нас к варварам", - подчеркнул Мягков. Вечером 9 апреля в Москве салютовали взятию Кёнигсберга двадцатью четырьмя залпами из 324 орудий. "Остатки немецких войск добили на Земландском полуострове 25 апреля. Потом освободившиеся войска, бравшие Восточную Пруссию, были переброшены частично на другие участки фронта, а также на Восток. Они вступили в сражения в войне против Японии будучи профессиональными закаленными войсками. Во многом поэтому Япония так быстро капитулировала в результате нашего наступления в Маньчжурской операции в августе 1945 года", - добавил историк.

https://ria.ru/20250409/vov-2006020506.html

https://ria.ru/20250409/istoriya-2010129904.html

https://ria.ru/20250204/istoriya-1997206157.html

https://ria.ru/20250404/kenigsberg-2009413630.html

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Дарья Буймова

кенигсберг, япония, калининград, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне