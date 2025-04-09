https://ria.ru/20250409/kamaz-2010272789.html

КамАЗ в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков

КамАЗ в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков - РИА Новости, 09.04.2025

КамАЗ в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков

"Камаз" в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков модели "Маяк-2.5", а через 1,5-2 года максимально близкий к серийному "Маяк-3", сообщила РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:41:00+03:00

2025-04-09T15:41:00+03:00

2025-04-09T15:44:00+03:00

авто

сергей когогин

экономика

технологии

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Камаз" в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков модели "Маяк-2.5", а через 1,5-2 года максимально близкий к серийному "Маяк-3", сообщила пресс-служба компании". "В этом году мы планируем выпустить образцы беспилотных грузовиков "Маяк-2.5 - это улучшенная, дополненная версия грузовиков "Маяк-2". Еще через полтора-два года мы планируем выпустить "Маяк-3", это будет автомобиль максимально близкий к серийному решению", – привели в пресс-службе слова генерального директора ПАО "Камаз" Сергея Когогина. Там уточнили, что автомобили, которые сегодня начали движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также ездят по М-11 "Нева", принадлежат к версии "Маяк-2". В свою очередь машины нового поколения "Маяк-2.5" будут отличаться способностью самостоятельной парковки для выгрузки. Движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме было запущено в среду на ЦКАД в Московском регионе. Ранее, в июне 2023 года, движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".

https://ria.ru/20250128/kama-1995920720.html

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авто, сергей когогин, экономика, технологии