https://ria.ru/20250409/kamaz-2010272789.html
КамАЗ в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков
КамАЗ в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков - РИА Новости, 09.04.2025
КамАЗ в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков
"Камаз" в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков модели "Маяк-2.5", а через 1,5-2 года максимально близкий к серийному "Маяк-3", сообщила РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:41:00+03:00
2025-04-09T15:41:00+03:00
2025-04-09T15:44:00+03:00
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сергей когогин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Камаз" в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков модели "Маяк-2.5", а через 1,5-2 года максимально близкий к серийному "Маяк-3", сообщила пресс-служба компании". "В этом году мы планируем выпустить образцы беспилотных грузовиков "Маяк-2.5 - это улучшенная, дополненная версия грузовиков "Маяк-2". Еще через полтора-два года мы планируем выпустить "Маяк-3", это будет автомобиль максимально близкий к серийному решению", – привели в пресс-службе слова генерального директора ПАО "Камаз" Сергея Когогина. Там уточнили, что автомобили, которые сегодня начали движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также ездят по М-11 "Нева", принадлежат к версии "Маяк-2". В свою очередь машины нового поколения "Маяк-2.5" будут отличаться способностью самостоятельной парковки для выгрузки. Движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме было запущено в среду на ЦКАД в Московском регионе. Ранее, в июне 2023 года, движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".
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авто, сергей когогин, экономика, технологии
Авто, Сергей Когогин, Экономика, Технологии
КамАЗ в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков
КамАЗ в 2025 году выпустит образцы беспилотных грузовиков модели "Маяк-2.5"
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Камаз" в 2025 году выпустит образцы обновленных беспилотных грузовиков модели "Маяк-2.5", а через 1,5-2 года максимально близкий к серийному "Маяк-3", сообщила пресс-служба компании".
"В этом году мы планируем выпустить образцы беспилотных грузовиков "Маяк-2.5 - это улучшенная, дополненная версия грузовиков "Маяк-2". Еще через полтора-два года мы планируем выпустить "Маяк-3", это будет автомобиль максимально близкий к серийному решению", – привели в пресс-службе слова генерального директора ПАО "Камаз" Сергея Когогина
.
Там уточнили, что автомобили, которые сегодня начали движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также ездят по М-11 "Нева", принадлежат к версии "Маяк-2".
В свою очередь машины нового поколения "Маяк-2.5" будут отличаться способностью самостоятельной парковки для выгрузки.
Движение грузовых автомобилей полностью в беспилотном режиме было запущено в среду на ЦКАД в Московском регионе. Ранее, в июне 2023 года, движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 "Нева", а в 2026 году планируется запустить его и на М-12 "Восток".