https://ria.ru/20250409/kahovka-2010161522.html

В Новой Каховке дроны повредили два автомобиля скорой помощи

В Новой Каховке дроны повредили два автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 09.04.2025

В Новой Каховке дроны повредили два автомобиля скорой помощи

Два автомобиля скорой повреждены в среду утром из-за ударов украинских дронов в Новой Каховке Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:15:00+03:00

2025-04-09T09:15:00+03:00

2025-04-09T10:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Два автомобиля скорой повреждены в среду утром из-за ударов украинских дронов в Новой Каховке Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Сразу два автомобиля скорой помощи были повреждены сегодня утром в Новой Каховке (из-за ударов украинских дронов - ред.). Разбиты лобовые и боковые стекла. К счастью, никто не пострадал", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что за последние сутки произошла серия новых атак по левобережью Днепра: в Раденске в 01.50 от обстрела загорелась хозяйственная постройка, спасатели не смогли приступить к тушению из-за активности БПЛА противника, постройка выгорела. В Тавричанке во вторник вечером от обстрела пострадало административное здание, огонь охватил 100 квадратных метров, спасатели ликвидировали пожар к полуночи. В Новой Каховке под обстрел попал грузовой автомобиль МЧС при разгрузке гуманитарной помощи, повреждены корпус и кабина водителя, добавил Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250409/vsu-2010158795.html

новая каховка

херсонская область

днепр (город)

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новая каховка, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)