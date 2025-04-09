https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010149001.html

Кадыров призвал выдворить из Чечни родных тех, кто атаковал пост ДПС

Кадыров призвал выдворить из Чечни родных тех, кто атаковал пост ДПС - РИА Новости, 09.04.2025

Кадыров призвал выдворить из Чечни родных тех, кто атаковал пост ДПС

Родственников организаторов и исполнителя атаки на пост ДПС в Ачхой-Мартане надо выдворить из Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T06:57:00+03:00

2025-04-09T06:57:00+03:00

2025-04-09T10:40:00+03:00

происшествия

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рамзан кадыров

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГРОЗНЫЙ, 9 апр — РИА Новости. Родственников организаторов и исполнителя атаки на пост ДПС в Ачхой-Мартане надо выдворить из Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Накануне управление СК по региону сообщало, что житель этого населенного пункта напал с ножом на сотрудников ДПС, но его ликвидировали ответным огнем. При этом один из полицейских умер из-за полученных ранений. Позже Кадыров сообщил, что злоумышленником руководил, в частности, гражданин Украины. "МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. <…> Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС", — отметил глава Чечни.Ранее во вторник он заявлял, что стражам порядка поставили задачу — покарать каждого виновного по всей строгости закона.

https://ria.ru/20250403/kadyrov-2009214422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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