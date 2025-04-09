https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010149001.html
Кадыров призвал выдворить из Чечни родных тех, кто атаковал пост ДПС
Кадыров призвал выдворить из Чечни родных тех, кто атаковал пост ДПС - РИА Новости, 09.04.2025
Кадыров призвал выдворить из Чечни родных тех, кто атаковал пост ДПС
Родственников организаторов и исполнителя атаки на пост ДПС в Ачхой-Мартане надо выдворить из Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:57:00+03:00
2025-04-09T06:57:00+03:00
2025-04-09T10:40:00+03:00
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рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 9 апр — РИА Новости. Родственников организаторов и исполнителя атаки на пост ДПС в Ачхой-Мартане надо выдворить из Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Накануне управление СК по региону сообщало, что житель этого населенного пункта напал с ножом на сотрудников ДПС, но его ликвидировали ответным огнем. При этом один из полицейских умер из-за полученных ранений. Позже Кадыров сообщил, что злоумышленником руководил, в частности, гражданин Украины. "МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. <…> Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС", — отметил глава Чечни.Ранее во вторник он заявлял, что стражам порядка поставили задачу — покарать каждого виновного по всей строгости закона.
https://ria.ru/20250403/kadyrov-2009214422.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, украина, россия, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Россия, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Кадыров призвал выдворить из Чечни родных тех, кто атаковал пост ДПС
Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов атаки на пост ДПС