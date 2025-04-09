Правительство поддержало введение единого платежного QR-кода
Аксаков: правительство поддержало введение единого платежного QR-кода
Оплата по QR-коду. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Кабмин РФ поддержал позицию Банка России о введении единого платежного QR-кода, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Мы получили положительный отзыв правительства о введении единого QR-кода. Правительство позицию Центрального банка поддержало", - сказал он, выступая в Госдуме.
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в среду в очередной раз подчеркнула, что позиция ЦБ РФ - нужен универсальный QR-код. "Он должен базироваться на едином стандарте, и он должен разрабатываться национальной инфраструктурой", - отметила она.
"Что это дает и почему единый? Потому что тогда не путаются граждане, тяжело манипулировать их выбором, какой способ оплаты они выбирают. И почему это должно быть действительно единым? Кроме того, что это меньше затрат, чтобы обслуживать все схемы с разными QR-кодами, это дает возможность на равных конкурировать и крупным участникам платежного рынка, и не очень крупным, поэтому мы это поддерживаем", - сказала Набиуллина.
В январе консорциум банков, в который входят Т-Банк, Альфа-банк и Сбербанк, сообщил, что предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами.
Банк России изучил предложения консорциума банков о "роуминге" платформ платежных QR-кодов и считает, что универсальный QR дает больше возможностей для конкуренции, говорила в феврале Набиуллина.
В ноябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода. А в декабре Аксаков сообщил, что этот законопроект, скорее всего, будет перевнесен в Госдуму в весеннюю сессию.
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