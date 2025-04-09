https://ria.ru/20250409/jakutija-2010141672.html

В Якутии арестовали обвиняемых в использовании рабского труда

В Якутии арестовали обвиняемых в использовании рабского труда - РИА Новости, 09.04.2025

В Якутии арестовали обвиняемых в использовании рабского труда

Мужчин, обвиняемых в использовании рабского труда, арестовали в Якутии, пострадавшие находятся в больнице, сообщает пресс-служба следственного управления СК... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T04:06:00+03:00

2025-04-09T04:06:00+03:00

2025-04-09T04:06:00+03:00

происшествия

россия

нюрбинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Мужчин, обвиняемых в использовании рабского труда, арестовали в Якутии, пострадавшие находятся в больнице, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Ранее ведомство сообщало, что уголовное дело возбуждено в якутском селе Кюндядя Нюрбинского района, где двух мужчин в возрасте 30 лет и 51 года держали в рабстве. На оперативном видео мужчина говорит следователям, что в коровнике приковывал цепью одного из рабов, потому что он часто сбегал. "Один из работников... фактически был лишен возможности свободного передвижения... В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь, они проходят лечение в медицинском учреждении. По ходатайству следствия 8 апреля 2025 года судом в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму - домашний арест. Расследование продолжается", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250409/jakutija-2010139978.html

https://ria.ru/20241025/deputat-1980058774.html

россия

нюрбинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нюрбинский район, следственный комитет россии (ск рф)