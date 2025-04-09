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В Якутии арестовали обвиняемых в использовании рабского труда - РИА Новости, 09.04.2025
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04:06 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/jakutija-2010141672.html
В Якутии арестовали обвиняемых в использовании рабского труда
В Якутии арестовали обвиняемых в использовании рабского труда - РИА Новости, 09.04.2025
В Якутии арестовали обвиняемых в использовании рабского труда
Мужчин, обвиняемых в использовании рабского труда, арестовали в Якутии, пострадавшие находятся в больнице, сообщает пресс-служба следственного управления СК... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:06:00+03:00
2025-04-09T04:06:00+03:00
происшествия
россия
нюрбинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Мужчин, обвиняемых в использовании рабского труда, арестовали в Якутии, пострадавшие находятся в больнице, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Ранее ведомство сообщало, что уголовное дело возбуждено в якутском селе Кюндядя Нюрбинского района, где двух мужчин в возрасте 30 лет и 51 года держали в рабстве. На оперативном видео мужчина говорит следователям, что в коровнике приковывал цепью одного из рабов, потому что он часто сбегал. "Один из работников... фактически был лишен возможности свободного передвижения... В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь, они проходят лечение в медицинском учреждении. По ходатайству следствия 8 апреля 2025 года судом в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму - домашний арест. Расследование продолжается", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250409/jakutija-2010139978.html
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россия
нюрбинский район
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происшествия, россия, нюрбинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нюрбинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии арестовали обвиняемых в использовании рабского труда

В Якутии арестовали двух мужчин, обвиняемых в использовании рабского труда

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 9 апр - РИА Новости. Мужчин, обвиняемых в использовании рабского труда, арестовали в Якутии, пострадавшие находятся в больнице, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Ранее ведомство сообщало, что уголовное дело возбуждено в якутском селе Кюндядя Нюрбинского района, где двух мужчин в возрасте 30 лет и 51 года держали в рабстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Якутии пьяная компания избила главу села
03:40
На оперативном видео мужчина говорит следователям, что в коровнике приковывал цепью одного из рабов, потому что он часто сбегал.
"Один из работников... фактически был лишен возможности свободного передвижения... В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь, они проходят лечение в медицинском учреждении. По ходатайству следствия 8 апреля 2025 года судом в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму - домашний арест. Расследование продолжается", - рассказали в пресс-службе.
Районный депутат Собинского муниципального округа Владимирской области, подозреваемый в мошенничестве и использовании рабского труда, в здании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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ПроисшествияРоссияНюрбинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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