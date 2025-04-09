https://ria.ru/20250409/izrail-2010346184.html

Израиль заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа

Израиль заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа - РИА Новости, 09.04.2025

Израиль заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа

Израильская армия захватила обширные территории в секторе Газа на фоне отказа палестинского движения ХАМАС освободить заложников, заявил министр обороны... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T21:11:00+03:00

2025-04-09T21:11:00+03:00

2025-04-09T23:42:00+03:00

в мире

израиль

исраэль кац

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

армия обороны израиля (цахал)

минобороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр — РИА Новости. Израильская армия захватила обширные территории в секторе Газа на фоне отказа палестинского движения ХАМАС освободить заложников, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац."Население Газы эвакуируется из зон боевых действий, а многие районы захватываются и присоединяются к зонам безопасности Государства Израиль, в результате чего Газа становится меньше и изолированнее. Если ХАМАС продолжит отказываться освобождать заложников в ближайшее время, Армия обороны Израиля начнет ожесточенные бои по всему сектору Газа и будет продолжать до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а ХАМАС не будет разгромлен", — подчеркнул он.Ранее в среду Кац посетил так называемую ось Мораг, которая служит инженерным укреплением, созданным ЦАХАЛ на юге палестинского анклава.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.Режим прекращения огня действовал с 19 января. За шесть недель ХАМАС освободило 30 израильских заложников и выдало тела восьми погибших. В ответ Тель-Авив отпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а ЦАХАЛ покинула внутренние районы Газы. Сейчас движение продолжает удерживать еще 59 заложников, примерно половина из которых официально признана погибшими.

https://ria.ru/20250409/armija-2010180036.html

https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html

https://ria.ru/20250409/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), минобороны израиля, биньямин нетаньяху