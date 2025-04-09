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Израиль заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа - РИА Новости, 09.04.2025
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21:11 09.04.2025 (обновлено: 23:42 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/izrail-2010346184.html
Израиль заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа
Израиль заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа - РИА Новости, 09.04.2025
Израиль заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа
Израильская армия захватила обширные территории в секторе Газа на фоне отказа палестинского движения ХАМАС освободить заложников, заявил министр обороны... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T21:11:00+03:00
2025-04-09T23:42:00+03:00
в мире
израиль
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
минобороны израиля
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр — РИА Новости. Израильская армия захватила обширные территории в секторе Газа на фоне отказа палестинского движения ХАМАС освободить заложников, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац."Население Газы эвакуируется из зон боевых действий, а многие районы захватываются и присоединяются к зонам безопасности Государства Израиль, в результате чего Газа становится меньше и изолированнее. Если ХАМАС продолжит отказываться освобождать заложников в ближайшее время, Армия обороны Израиля начнет ожесточенные бои по всему сектору Газа и будет продолжать до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а ХАМАС не будет разгромлен", — подчеркнул он.Ранее в среду Кац посетил так называемую ось Мораг, которая служит инженерным укреплением, созданным ЦАХАЛ на юге палестинского анклава.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.Режим прекращения огня действовал с 19 января. За шесть недель ХАМАС освободило 30 израильских заложников и выдало тела восьми погибших. В ответ Тель-Авив отпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а ЦАХАЛ покинула внутренние районы Газы. Сейчас движение продолжает удерживать еще 59 заложников, примерно половина из которых официально признана погибшими.
https://ria.ru/20250409/armija-2010180036.html
https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html
https://ria.ru/20250409/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), минобороны израиля, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Минобороны Израиля, Биньямин Нетаньяху
Израиль заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа

Глава МО Израиля Кац заявил о захвате ЦАХАЛ обширных территорий в Газе

© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр — РИА Новости. Израильская армия захватила обширные территории в секторе Газа на фоне отказа палестинского движения ХАМАС освободить заложников, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
"Население Газы эвакуируется из зон боевых действий, а многие районы захватываются и присоединяются к зонам безопасности Государства Израиль, в результате чего Газа становится меньше и изолированнее. Если ХАМАС продолжит отказываться освобождать заложников в ближайшее время, Армия обороны Израиля начнет ожесточенные бои по всему сектору Газа и будет продолжать до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а ХАМАС не будет разгромлен", — подчеркнул он.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Армия Израиля за сутки нанесла удары более чем по 45 целям в секторе Газа
Вчера, 10:42
Ранее в среду Кац посетил так называемую ось Мораг, которая служит инженерным укреплением, созданным ЦАХАЛ на юге палестинского анклава.
В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Второго марта израильские власти сообщили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, поскольку стороны не могут преодолеть разногласия для завершения войны. В канцелярии Нетаньяху заявили, что Тель-Авив поддержал американскую инициативу, а палестинское движение — нет.

В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Израиль обвинил Иран в прямом военном финансировании ХАМАС
6 апреля, 22:25
Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.
Режим прекращения огня действовал с 19 января. За шесть недель ХАМАС освободило 30 израильских заложников и выдало тела восьми погибших. В ответ Тель-Авив отпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а ЦАХАЛ покинула внутренние районы Газы. Сейчас движение продолжает удерживать еще 59 заложников, примерно половина из которых официально признана погибшими.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильИсраэль КацХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Минобороны ИзраиляБиньямин Нетаньяху
 
 
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