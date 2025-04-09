Израиль заявил о захвате обширных территорий в секторе Газа
Глава МО Израиля Кац заявил о захвате ЦАХАЛ обширных территорий в Газе
© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр — РИА Новости. Израильская армия захватила обширные территории в секторе Газа на фоне отказа палестинского движения ХАМАС освободить заложников, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
"Население Газы эвакуируется из зон боевых действий, а многие районы захватываются и присоединяются к зонам безопасности Государства Израиль, в результате чего Газа становится меньше и изолированнее. Если ХАМАС продолжит отказываться освобождать заложников в ближайшее время, Армия обороны Израиля начнет ожесточенные бои по всему сектору Газа и будет продолжать до тех пор, пока заложники не будут освобождены, а ХАМАС не будет разгромлен", — подчеркнул он.
Ранее в среду Кац посетил так называемую ось Мораг, которая служит инженерным укреплением, созданным ЦАХАЛ на юге палестинского анклава.
В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по Газе. Как утверждает премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, причиной стал отказ ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Второго марта израильские власти сообщили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, поскольку стороны не могут преодолеть разногласия для завершения войны. В канцелярии Нетаньяху заявили, что Тель-Авив поддержал американскую инициативу, а палестинское движение — нет.
В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.
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Официально перемирие между еврейским государством и палестинским движением закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров. Тем не менее Израиль прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гумпомощью.
Режим прекращения огня действовал с 19 января. За шесть недель ХАМАС освободило 30 израильских заложников и выдало тела восьми погибших. В ответ Тель-Авив отпустил около 1,7 тысячи палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а ЦАХАЛ покинула внутренние районы Газы. Сейчас движение продолжает удерживать еще 59 заложников, примерно половина из которых официально признана погибшими.