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Израиль не получил от США ожидаемой поддержки по Сирии, заявили в Турции - РИА Новости, 09.04.2025
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07:06 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/izrail-2010149962.html
Израиль не получил от США ожидаемой поддержки по Сирии, заявили в Турции
Израиль не получил от США ожидаемой поддержки по Сирии, заявили в Турции - РИА Новости, 09.04.2025
Израиль не получил от США ожидаемой поддержки по Сирии, заявили в Турции
Израиль не получил от США ожидаемой поддержки в вопросе раздела Сирии, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:06:00+03:00
2025-04-09T07:06:00+03:00
в мире
сирия
израиль
турция
биньямин нетаньяху
хакан фидан
исраэль кац
оон
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Израиль не получил от США ожидаемой поддержки в вопросе раздела Сирии, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что обратится к США, если понадобятся посреднические усилия в урегулировании потенциального конфликта с Турцией на территории Сирии. Ранее власти Израиля неоднократно заявляли, что не допустят появления каких-либо вооруженных формирований на юге Сирии. ВВС Израиля в последние месяцы также неоднократно атаковали военную инфраструктуру в Сирии. "Израиль не получил от США ожидаемой поддержки в вопросе раздела Сирии. Единственная сила, которая заставит курдских вооруженных формирований соблюдать соглашение с правительством Ахмета аш-Шараа и интегрироваться в Сирию, - это турецкая армия. Это лучшее время, чтобы продемонстрировать железный кулак, и при необходимости этот кулак также станет предупреждением для геноцидного террористического правительства Израиля", - написал Сефа в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Израиль действует в Сирии исходя из "политики провокаций", это не соответствует соображениям его собственной безопасности, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан. В ночь на 3 апреля израильская авиация нанесла массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии. По данным источников израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", одна из целей этой атаки - передать Турции сигнал о недопустимости усиления турецкого военного присутствия в Сирии. МИД Турции назвал Израиль "угрозой региону" на фоне ударов ЦАХАЛ по Сирии. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израильский министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004447582.html
https://ria.ru/20250403/izrail-2009020894.html
https://ria.ru/20241210/izrail-1988494616.html
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в мире, сирия, израиль, турция, биньямин нетаньяху, хакан фидан, исраэль кац, оон, браво, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Турция, Биньямин Нетаньяху, Хакан Фидан, Исраэль Кац, ООН, Браво, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль не получил от США ожидаемой поддержки по Сирии, заявили в Турции

Ихсан Сефа: Израиль не получил от США поддержки в вопросе раздела Сирии

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Израиль не получил от США ожидаемой поддержки в вопросе раздела Сирии, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что обратится к США, если понадобятся посреднические усилия в урегулировании потенциального конфликта с Турцией на территории Сирии. Ранее власти Израиля неоднократно заявляли, что не допустят появления каких-либо вооруженных формирований на юге Сирии. ВВС Израиля в последние месяцы также неоднократно атаковали военную инфраструктуру в Сирии.
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Турции назвали Израиль и США бенефициарами заговора в Сирии
12 марта, 07:13
"Израиль не получил от США ожидаемой поддержки в вопросе раздела Сирии. Единственная сила, которая заставит курдских вооруженных формирований соблюдать соглашение с правительством Ахмета аш-Шараа и интегрироваться в Сирию, - это турецкая армия. Это лучшее время, чтобы продемонстрировать железный кулак, и при необходимости этот кулак также станет предупреждением для геноцидного террористического правительства Израиля", - написал Сефа в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Израиль действует в Сирии исходя из "политики провокаций", это не соответствует соображениям его собственной безопасности, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
В ночь на 3 апреля израильская авиация нанесла массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии. По данным источников израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", одна из целей этой атаки - передать Турции сигнал о недопустимости усиления турецкого военного присутствия в Сирии. МИД Турции назвал Израиль "угрозой региону" на фоне ударов ЦАХАЛ по Сирии.
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
СМИ назвали цель ударов Израиля по Сирии
3 апреля, 05:55
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израильский министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Израиль нанесет удар по Сирии, если Иран укрепит присутствие в стране
10 декабря 2024, 19:19
 
В миреСирияИзраильТурцияБиньямин НетаньяхуХакан ФиданИсраэль КацООНБравоОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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