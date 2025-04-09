https://ria.ru/20250409/istoriya-2010129904.html

Минобороны открыло проект о штурме Кенигсберга в 1945 году

Минобороны открыло проект о штурме Кенигсберга в 1945 году - РИА Новости, 09.04.2025

Минобороны открыло проект о штурме Кенигсберга в 1945 году

Министерство обороны РФ на своем сайте открыло исторический мультимедийный проект "Штурм Кенигсберга: неприступные бастионы пали перед мужеством", посвященный... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T00:07:00+03:00

2025-04-09T00:07:00+03:00

2025-04-09T00:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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освобождение. путь к победе

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министерство обороны РФ на своем сайте открыло исторический мультимедийный проект "Штурм Кенигсберга: неприступные бастионы пали перед мужеством", посвященный Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, считающейся одним из символов отечественного военного искусства. В основу проекта легли ранее засекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные сводки штабов, боевые и политические донесения, исторические фотографии, схемы обороны, планы наступательных действий и наградные материалы. "Эти уникальные свидетельства позволяют по-новому взглянуть на стратегию и героизм, определившие исход одного из самых сложных сражений Великой Отечественной войны", - отмечает МО РФ. Кенигсберг, мощнейший город и крепость, который гитлеровская пропаганда называла "неприступным бастионом", был взят войсками 3-го Белорусского фронта за четверо суток. Новаторская тактика – сочетание массированных артиллерийских ударов, точечной работы авиации и мобильных штурмовых групп – позволила прорвать многослойную оборону противника, разгромить 100-тысячный гарнизон и избежать затяжных боев. Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция, проводившаяся с 13 января по 25 апреля 1945 года, стала одной из ключевых военных операций Красной армии на финальной стадии Великой Отечественной войны. Целью операции было уничтожение крупной группировки немецко-фашистских войск, сосредоточенной в Восточной Пруссии и северных районах Польши. ШТУРМ ГОРОДА-КРЕПОСТИ В целях ликвидации кенигсбергской группировки противника и овладения столицей Восточной Пруссии командование Красной армии с 6 по 9 апреля 1945 года провело Кенигсбергскую наступательную операцию войск 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Александра Василевского во взаимодействии с Балтийским флотом под командованием адмирала Владимира Трибуца. "Цель операции: прорвать оборону противника северо-западнее Кенигсберга, развить стремительный удар на юг и выходом на побережье залива Фриш-Гаф лишить его Кенигсбергского полка, завершить окружение кенигсбергской группировки противника, расчленив его на кенигсбергскую и фишхаузенскую группировки, в дальнейшем уничтожать их по частям", – указано в плане Кенигсбергской наступательной операции 39-й армии от 31 марта 1945 года. Шестого апреля 1945 года в 12 часов после полуторачасовой артиллерийской подготовки при поддержке мощных ударов авиации войска 3-го Белорусского фронта перешли в наступление. "Противник, опираясь на сильно развитую систему долговременных и полевых укреплений и приспособленные к обороне каменные строения города, оказывал ужесточенное сопротивление атакующим войскам фронта. На ряде участков предпринимал настойчивые контратаки силой до батальона пехоты с 3-5 танками и самоходными орудиями", – написано в оперативной сводке штаба 3-го Белорусского фронта от 7 апреля 1945 года о начале штурма укрепления внешнего обвода Кенигсберга. Уже в первый день соединения 39-й армии перерезали железную дорогу Кенигсберг – Пиллау, в результате чего было прервано сообщение гарнизона крепости с земландской группой противника. Одновременно дивизии 43-й, 50-й и 11-й гвардейской армий захватили 15 населенных пунктов, непосредственно прилегавших к Кенигсбергу, а затем ворвались в город и освободили более 100 его кварталов. Показания многочисленных пленных, захваченных в первый день наступления советских войск на Кенигсберг, подтвердили широкое распространение пораженческих настроении среди солдат и офицеров немецкой армии, обороняющих Кенигсберг и Земландский полуостров. "Мысль о переходе в плен зародилась у нас еще тогда, когда мы были у Мемеля. Окончательное решение мы приняли, насмотревшись в Пиллау на развратную жизнь наших офицеров, в то время когда мы вели полуголодные существование. Нам было ясно, что всякий оставшийся на Земляндском полуострове обречен на гибель", – признавали пленные немцы. Развенчанный миф Наступление Красной армии, мощные удары авиации и громадные потери коренным образом повлияли на дальнейшие действия командования Кенигсберга и его гарнизона, который был разгромлен и, будучи рассеченным на отдельные группы, капитулировал. "За время четырехдневного штурма города и крепости Кенигсберг войсками фронта уничтожено: 41 915 солдат и офицеров, 120 самолетов, 1 193 орудия разного калибра, 568 минометов, 104 танка и самоходных орудия. <…> Разрушено семь крепостных портов и 143 дота и дзота. Захвачено 91 853 пленных, среди которых четыре генерала и 1 819 офицеров", – задокументировано в боевом донесении 3-го Белорусского фронта от 9 апреля 1945 года об освобождении города Кенигсберга. Девятого апреля комендант Кенигсберга генерал Отто Ляш обратился к советскому командованию с предложением о прекращении огня. "Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию. Под Кенигсбергом мы потеряли всю 100-тысячную армию", - признал Ляш, подписавший акт о капитуляции. За отказ продолжать бессмысленное сопротивление Ляш был лишен Гитлером всех званий, наград и заочно приговорен к смертной казни вместе со всей семьей. "Успешное овладение Кенигсбергом войсками 3-го Белорусского фронта и пленение значительной части 100-тысячного гарнизона города развенчали миф о неприступности немецких крепостей и решающим образом повлияли на дальнейший ход войны, позволили командованию Красной армии быстро переключить основную массу сил на новое направление – Земландский полуостров, где враг продолжал упорно сопротивляться", - отмечает Минобороны РФ. "Войска 3-го Белорусского фронта 17 апреля 1945 года решительной ночной атакой овладели крупным узлом обороны противника – городом и портом Фишхаузен… Противник, используя заранее подготовленные укрепленные позиции юго-западные Фишхаузен, в течение дня вел упорные оборонительные бои, стремясь не допустить выхода наших войск на косу Фрише-Нерунг", – говорилось в боевом донесении штаба 3-го Белорусского фронта от 18 апреля 1945 года об овладении крупным узлом обороны противника городом и портом Фишхаузен. Кенигсбергская операция выделялась грамотным определением ключевых направлений для наступления, а также концентрированным сосредоточением сил и ресурсов на узких участках прорыва шириной 5-7 километров. Важными факторами успеха стали слаженное взаимодействие всех подразделений, задействованных в штурме города-крепости, высокая эффективность действий штурмовых групп и отрядов, а также методичное расчленение обороняющегося гарнизона с последующим его уничтожением по частям. Благодаря продуманной тактике и профессиональному исполнению войска 3-го Белорусского фронта смогли минимизировать собственные потери в ходе операции. В ходе штурма Кенигсберга более 200 солдат и офицеров Красной армии были удостоены звания Героя Советского Союза. Командующий войсками 3-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Александр Василевский награжден орденом "Победа", а командующий 43-й армией генерал-лейтенант Афанасий Белобородов и летчик гвардии старший лейтенант Павел Головачев – второй медалью "Золотая Звезда". Десятого апреля 1945 года в ознаменование одержанной победы в ночь Москва салютовала героям штурма Кенигсберга 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Президиум Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года учредил медаль "За взятие Кенигсберга", которой были награждены все участники боев. Героические имена В рамках нового проекта Минобороны РФ рассказало о героях штурма Кенигсберга и других боев в ходе Восточно-Прусской операции. Тринадцатого апреля 1945 года в бою под Кенигсбергом погиб командир истребительной самоходной установки ИСУ-152 350-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка, гвардии старший лейтенант Александр Космодемьянский, брат легендарной партизанки Зои Космодемьянской. "На момент гибели ему исполнилось всего 19 лет, но за спиной у Александра уже было немало воинских подвигов. Его желанием было отомстить за гибель сестры", - подчеркивает Минобороны России. "Наступая с северо-запада на Кенигсберг, 8 апреля батарея под командованием гвардии старшего лейтенанта Космодемьянского, несмотря на плотный заградительный огонь и минные поля, преодолевая всяческие препятствия, выдвинулась на открытую позицию перед фортом Кениген Луиза и, открыв залповый в огонь по форту, первой ворвалась во двор, принудив капитулировать гарнизон форта, взяв в плен 550 немецких солдат и офицеров и захватив девять исправных танков, склады с горючим и 200 автомашин… Выполняя последующую боевую задачу, 13 апреля 1945 года пал смертью героя в борьбе за свободу и независимость своей Родины", – написано в наградном листе о присвоении старшему лейтенанту Космодемьянскому звания Героя Советского Союза посмертно. В боях под Кенигсбергом отличился командир орудия 76-мм батареи 753-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии, старший сержант, Герой Советского Союза Геннадий Барыков. 6 апреля 1945-го в районе поселка Варген, когда продвижение пехоты Красной армии было остановлено огнем вражеских пулеметов, Барыков выкатил орудие на прямую наводку, подавил огнем пять пулеметов и три пушки, уничтожил 20 гитлеровцев. Немцы, укрепившись на другом берегу канала Ланд-Грабен, сильным огнем не давали возможности форсировать водную преграду. Барыкову удалось на плоту переправиться с орудием через канал и метким огнем подавить несколько огневых точек противника. Отражая контратаку танков, Барыков заменил выбывшего из строя наводчика и подбил два тяжелых танка и четыре орудия. После того как боекомплект был израсходован, он пошел в атаку вместе с пехотинцами. Часть гитлеровцев была перебита, другие отступили, некоторые остановились в нерешительности. Барыков бросился к ним с автоматом и противотанковой гранатой. Дерзость сержанта ошеломила немцев, и на его приказание 19 человек подняли руки. Пленных Барыков доставил на командный пункт. Командир пулеметного расчета 2-й пулеметной роты 84-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии сержант, Герой Советского Союза Григорий Кузнецов 8 апреля 1945 года участвовал в штурме Кенигсберга, "в числе первых ворвался на улицы города, где в уличных боях меткими очередями своего пулемета уничтожил 87 немецких солдат и офицеров". "12 апреля 1945 года при штурме немецкой крепости Форт № 7, что западнее населенного пункта Гросс Хольштайн, первым ворвался в крепость, гранатами забросал два станковых пулемета противника с их прислугой и лично вынудил сдаться в плен одну роту противника во главе с ее командованием. Умелыми действиями в бою за время с 6 по 11 апреля 1945 года гвардии сержант Кузнецов огнем своего пулемета, автомата и гранатами уничтожил 113 немецких солдат и офицеров и взял в плен 80", - говорилось в наградном листе на Кузнецова. Жертвы нацистских зверств К 1944-1945 годам нацисты начали массовое уничтожение узников концлагерей в Восточной Пруссии, стремясь скрыть следы своих преступлений. "Немецко-фашистские захватчики в период между 27-29 января 1945 года привели в район карьера 5 тысяч советских граждан, которые, по показаниям немцев – жителей города Пальмникен… были расстреляны на льду и спущенные под лед. Часть из наиболее истощенных и наиболее обессиленных, которые не смогли дойти до места назначения их истребления, – были расстреляны и добиты прикладами по дороге", - зафиксировано в акте о зверствах, причиненных советским гражданам немецко-фашистскими захватчиками в местечке Кракстепеллен от 21 мая 1945 года. "Основными виновниками зверского истребления советских граждан являются немецко-фашистские захватчики, а непосредственным виновником истребления данных 5 тысяч советских граждан является бывший комендант города Кенигсберга генерал Ляш", – отмечалось в документе. Жертвами нацистских зверств стали десятки тысяч жителей Восточной Пруссии стали. Среди них преобладали заключенные концлагерей, насильно угнанные на работы "остарбайтеры" и военнопленные. "При захвате нескольких русских пленных их следует расстрелять, за исключением одного-двух, которых немедленно доставлять штабу батальона… О каждом солдате фузилерного батальона, захватившем пленного, доносить штабу батальона для предоставления ему трехдневного отпуска. Каждый командир роты получает одну бутылку коньяку (большое количество предоставлено быть не может в связи с существующим наличием товаров в поисковых лавках). Это вино предназначается для командиров разведгрупп как награда за наибольшие заслуги, которые следует отметить", – свидетельствовал секретный приказ 1-го парашютно-танкового фузилерного батальона "Герман Геринг" от 10 октября 1944 года.

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2009868185.html

https://ria.ru/20250113/voyna-1993394120.html

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Дарья Буймова

кенигсберг, россия, польша, зоя космодемьянская, освобождение. путь к победе, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне