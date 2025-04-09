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В Иране заявили о близости к созданию ядерного оружия - РИА Новости, 09.04.2025
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17:36 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/iran-2010315111.html
В Иране заявили о близости к созданию ядерного оружия
В Иране заявили о близости к созданию ядерного оружия - РИА Новости, 09.04.2025
В Иране заявили о близости к созданию ядерного оружия
Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем можно себе представить, при этом единственное, что останавливает исламскую республику от его создания - фетва... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:36:00+03:00
2025-04-09T17:36:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
али хаменеи
биньямин нетаньяху
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ТЕГЕРАН, 9 апр – РИА Новости. Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем можно себе представить, при этом единственное, что останавливает исламскую республику от его создания - фетва (религиозное предписание) Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, заявил в ходе открытого заседания меджлиса (парламента) Ирана член парламента Хосейн Эмами-Рад. "Мы ближе к созданию ядерного оружия, чем вы можете себе представить, и единственное, что нас останавливает, — это фетва нашего вождя, следование которой для нас обязательно", - приводит его слова агентство Mehr. Это заявление иранского депутата о ядерном оружии стало четвертым подобным случаем за последнюю неделю. Во вторник коллега Эмами-Рада, парламентарий Мохаммад Реза Саббагиан-Бафки призвал к созданию ядерного оружия, назвав его "ответом" президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. За два дня до этого член парламента Мохаммад-Касим Османи заявил, что единственный невоенный способ борьбы с "угрозами и алчностью" мирового империализма - быстрое движение Ирана в сторону создания ядерного оружия как инструмента сдерживания. Их коллега, член президиума парламента Ирана Ахмад Надери написал 31 марта на своей странице в соцсети Х, что "многие представители элиты и те, кто переживают за страну", призывают провести испытания и объявить о создании атомной бомбы. Ранее Надери заявил РИА Новости, что отсутствие у Ирана возможности для эффективного, в том числе ядерного сдерживания подвергает страну серьезным рискам, при этом идея сдерживания ежедневно находит всё больше сторонников, поскольку какой бы президент США ни находился у власти, он всегда говорит с Тегераном, держа на столе военный вариант решения разногласий. Депутат подчеркнул, что продолжение членства Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) при условии неполучения исламской республикой каких-либо реальных гарантий может привести к уменьшению сдерживающего потенциала страны, в связи с чем должны быть серьезно рассмотрены необходимость продолжения членства Ирана в этом договоре и даже возможность выхода из него. Президент США в понедельник объявил о проведении переговоров с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250406/hamenei-2009645622.html
https://ria.ru/20250408/mid-2010011211.html
https://ria.ru/20250406/iran-2009675145.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Биньямин Нетаньяху
В Иране заявили о близости к созданию ядерного оружия

Эмами-Рад: Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем можно представить

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 9 апр – РИА Новости. Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем можно себе представить, при этом единственное, что останавливает исламскую республику от его создания - фетва (религиозное предписание) Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, заявил в ходе открытого заседания меджлиса (парламента) Ирана член парламента Хосейн Эмами-Рад.
"Мы ближе к созданию ядерного оружия, чем вы можете себе представить, и единственное, что нас останавливает, — это фетва нашего вождя, следование которой для нас обязательно", - приводит его слова агентство Mehr.
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Reuters: ВС Ирана привели в состояние повышенной боевой готовности
6 апреля, 14:16
Это заявление иранского депутата о ядерном оружии стало четвертым подобным случаем за последнюю неделю. Во вторник коллега Эмами-Рада, парламентарий Мохаммад Реза Саббагиан-Бафки призвал к созданию ядерного оружия, назвав его "ответом" президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. За два дня до этого член парламента Мохаммад-Касим Османи заявил, что единственный невоенный способ борьбы с "угрозами и алчностью" мирового империализма - быстрое движение Ирана в сторону создания ядерного оружия как инструмента сдерживания. Их коллега, член президиума парламента Ирана Ахмад Надери написал 31 марта на своей странице в соцсети Х, что "многие представители элиты и те, кто переживают за страну", призывают провести испытания и объявить о создании атомной бомбы.
Ранее Надери заявил РИА Новости, что отсутствие у Ирана возможности для эффективного, в том числе ядерного сдерживания подвергает страну серьезным рискам, при этом идея сдерживания ежедневно находит всё больше сторонников, поскольку какой бы президент США ни находился у власти, он всегда говорит с Тегераном, держа на столе военный вариант решения разногласий. Депутат подчеркнул, что продолжение членства Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) при условии неполучения исламской республикой каких-либо реальных гарантий может привести к уменьшению сдерживающего потенциала страны, в связи с чем должны быть серьезно рассмотрены необходимость продолжения членства Ирана в этом договоре и даже возможность выхода из него.
Президент США в понедельник объявил о проведении переговоров с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
МИД России: возможная атака США на Иран грозит плачевными последствиями
8 апреля, 13:30
Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Иране заявили о важности вступления страны в клуб ядерных держав
6 апреля, 19:10
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиБиньямин Нетаньяху
 
 
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