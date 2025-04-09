В Кремле прокомментировали приведение ВС Ирана в повышенную боеготовность
Песков: ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, нужен диалог
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, лучше концентрироваться на диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника ранее сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привёл вооружённые силы страны в состояние повышенной боевой готовности.
"Все это ведет к росту напряженности. И, конечно, мы считаем, что в этих условиях главное, наверное, сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов. Прямых ли, опосредованных - это не так важно. Но контакты и диалог всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у России обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Ирана.
В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
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