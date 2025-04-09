https://ria.ru/20250409/iran-2010214433.html

В Кремле прокомментировали приведение ВС Ирана в повышенную боеготовность

В Кремле прокомментировали приведение ВС Ирана в повышенную боеготовность - РИА Новости, 09.04.2025

В Кремле прокомментировали приведение ВС Ирана в повышенную боеготовность

Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, лучше концентрироваться на диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:52:00+03:00

2025-04-09T12:52:00+03:00

2025-04-09T12:53:00+03:00

в мире

иран

сша

россия

али хаменеи

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, лучше концентрироваться на диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника ранее сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привёл вооружённые силы страны в состояние повышенной боевой готовности. "Все это ведет к росту напряженности. И, конечно, мы считаем, что в этих условиях главное, наверное, сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов. Прямых ли, опосредованных - это не так важно. Но контакты и диалог всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у России обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Ирана. В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.

https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, россия, али хаменеи, дмитрий песков, дональд трамп