В Кремле выразили обеспокоенность из-за напряженности между Ираном и США
Песков: Россия обеспокоена сообщениями о повышении боевой готовности ВС Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия обеспокоена сообщениями о том, что войска Ирана приведены в состояние повышенной готовности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника ранее сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.
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"Безусловно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у России обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Ирана.
В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
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