https://ria.ru/20250409/iran-2010212300.html

В Кремле выразили обеспокоенность из-за напряженности между Ираном и США

В Кремле выразили обеспокоенность из-за напряженности между Ираном и США - РИА Новости, 09.04.2025

В Кремле выразили обеспокоенность из-за напряженности между Ираном и США

Россия обеспокоена сообщениями о том, что войска Ирана приведены в состояние повышенной готовности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:45:00+03:00

2025-04-09T12:45:00+03:00

2025-04-09T12:54:00+03:00

в мире

иран

россия

сша

али хаменеи

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия обеспокоена сообщениями о том, что войска Ирана приведены в состояние повышенной готовности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника ранее сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности."Безусловно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у России обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Ирана.В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.

https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html

иран

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, сша, али хаменеи, дмитрий песков, дональд трамп