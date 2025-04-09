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В Кремле прокомментировали ситуацию в Иране
В Кремле прокомментировали ситуацию в Иране - РИА Новости, 09.04.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию в Иране
Иранские власти принимают необходимые защитные меры в ответ на жесткую риторику США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:41:00+03:00
2025-04-09T12:41:00+03:00
2025-04-09T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Иранские власти принимают необходимые защитные меры в ответ на жесткую риторику США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника ранее сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привёл вооружённые силы страны в состояние повышенной боевой готовности. "Безусловно, как и у всех, мы слышим достаточно жесткую риторику... Естественно, иранские власти принимают необходимые такие превентивные защитные меры", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у России обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Ирана. В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, сша, россия, али хаменеи, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Иран, США, Россия, Али Хаменеи, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали ситуацию в Иране
Песков: Иран принимает необходимые защитные меры в ответ на жесткую риторику США