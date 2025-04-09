https://ria.ru/20250409/investitsii-2010227628.html

ЦБ ожидает сохранение высокой инвестиционной активности в России

ЦБ ожидает сохранение высокой инвестиционной активности в России - РИА Новости, 09.04.2025

ЦБ ожидает сохранение высокой инвестиционной активности в России

Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:39:00+03:00

2025-04-09T13:39:00+03:00

2025-04-09T13:41:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152858/31/1528583120_0:275:3078:2006_1920x0_80_0_0_3e353fee6ecd4fc2b4950cdabd8ca997.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем сохранения высокой инвестиционной активности вблизи уровня прошлого года, инвестиции вышли на максимум в начале прошлого года и по итогу года составили 39,5 триллионов рублей или почти 20% ВВП", - сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Она отметила, что "почти что пятая часть ВВП - это значимо и такого не было с середины 2000-х годов". Глава Центробанка уточнила, что суммарно за три последних года инвестиции выросли на четверть. "Тогда как за предыдущие три года только на 11%", - пояснила Набиуллина. "Инвестиции остаются высокими, потому что высокими остаются прибыли предприятий. Напомню, что именно прибыль, а точнее собственные средства компании, а вовсе не кредит, служат основным источником инвестиций во всем мире", - заключила глава ЦБ.

https://ria.ru/20250122/kerefov-1994799115.html

https://ria.ru/20241226/inflyatsiya-1820405991.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф