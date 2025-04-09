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ЦБ ожидает сохранение высокой инвестиционной активности в России - РИА Новости, 09.04.2025
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13:39 09.04.2025 (обновлено: 13:41 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/investitsii-2010227628.html
ЦБ ожидает сохранение высокой инвестиционной активности в России
ЦБ ожидает сохранение высокой инвестиционной активности в России - РИА Новости, 09.04.2025
ЦБ ожидает сохранение высокой инвестиционной активности в России
Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:39:00+03:00
2025-04-09T13:41:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем сохранения высокой инвестиционной активности вблизи уровня прошлого года, инвестиции вышли на максимум в начале прошлого года и по итогу года составили 39,5 триллионов рублей или почти 20% ВВП", - сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Она отметила, что "почти что пятая часть ВВП - это значимо и такого не было с середины 2000-х годов". Глава Центробанка уточнила, что суммарно за три последних года инвестиции выросли на четверть. "Тогда как за предыдущие три года только на 11%", - пояснила Набиуллина. "Инвестиции остаются высокими, потому что высокими остаются прибыли предприятий. Напомню, что именно прибыль, а точнее собственные средства компании, а вовсе не кредит, служат основным источником инвестиций во всем мире", - заключила глава ЦБ.
https://ria.ru/20250122/kerefov-1994799115.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ ожидает сохранение высокой инвестиционной активности в России

Набиуллина: инвестиционная активность в России сохранится на высоком уровне

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Банк России ожидает, что инвестиционная активность в стране сохранится на высоком уровне и будет держаться около достигнутого в прошлом году максимума, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы ожидаем сохранения высокой инвестиционной активности вблизи уровня прошлого года, инвестиции вышли на максимум в начале прошлого года и по итогу года составили 39,5 триллионов рублей или почти 20% ВВП", - сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
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Она отметила, что "почти что пятая часть ВВП - это значимо и такого не было с середины 2000-х годов".
Глава Центробанка уточнила, что суммарно за три последних года инвестиции выросли на четверть. "Тогда как за предыдущие три года только на 11%", - пояснила Набиуллина.
"Инвестиции остаются высокими, потому что высокими остаются прибыли предприятий. Напомню, что именно прибыль, а точнее собственные средства компании, а вовсе не кредит, служат основным источником инвестиций во всем мире", - заключила глава ЦБ.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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