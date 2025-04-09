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Минцифры упростит регистрацию сим-карт для иностранцев - РИА Новости, 09.04.2025
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13:27 09.04.2025 (обновлено: 13:43 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/inostrantsy-2010224591.html
Минцифры упростит регистрацию сим-карт для иностранцев
Минцифры упростит регистрацию сим-карт для иностранцев - РИА Новости, 09.04.2025
Минцифры упростит регистрацию сим-карт для иностранцев
Минцифры РФ планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев, это войдет в пакет мер, предполагающих упрощение получения СНИЛС, регистрации учетных... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:27:00+03:00
2025-04-09T13:43:00+03:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минцифры РФ планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев, это войдет в пакет мер, предполагающих упрощение получения СНИЛС, регистрации учетных записей на "Госуслугах", сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Да (планируем - ред.). В одном пакете все делать. СНИЛС, регистрация учетных записей, биометрическая идентификация, все one stop… В МФЦ, в банках все делать", - сказал Шадаев на площадке конференции "Ведомости Телеком 2025". Он добавил, что технически министерство начало тестировать регистрацию иностранцев "одним касанием". В марте Минцифры подготовило проект постановления правительства, в котором предлагается оптимизировать оформление СНИЛС для иностранцев - документ может использоваться для создания подтвержденной учетной записи на "Госуслугах". Обновленные правила позволят сократить срок оформления СНИЛС для иностранцев, а также срок передачи сведений о нем в различные информсистемы. С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).
https://ria.ru/20250401/gosuslugi-2008762299.html
https://ria.ru/20250326/mintsifry-2007573340.html
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общество, технологии, россия, максут шадаев
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев
Минцифры упростит регистрацию сим-карт для иностранцев

Шадаев: Минцифры планирует упростить регистрацию сим-карт для иностранцев

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минцифры РФ планирует упросить регистрацию сим-карт для иностранцев, это войдет в пакет мер, предполагающих упрощение получения СНИЛС, регистрации учетных записей на "Госуслугах", сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Да (планируем - ред.). В одном пакете все делать. СНИЛС, регистрация учетных записей, биометрическая идентификация, все one stop… В МФЦ, в банках все делать", - сказал Шадаев на площадке конференции "Ведомости Телеком 2025".
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
На "Госуслугах" стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт
1 апреля, 20:01
Он добавил, что технически министерство начало тестировать регистрацию иностранцев "одним касанием".
В марте Минцифры подготовило проект постановления правительства, в котором предлагается оптимизировать оформление СНИЛС для иностранцев - документ может использоваться для создания подтвержденной учетной записи на "Госуслугах". Обновленные правила позволят сократить срок оформления СНИЛС для иностранцев, а также срок передачи сведений о нем в различные информсистемы.
С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома
26 марта, 21:34
 
ОбществоТехнологииРоссияМаксут Шадаев
 
 
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