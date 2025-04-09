https://ria.ru/20250409/indiya-2010234259.html

Глава ЦБ Индии оценил влияние американских тарифов на мировую экономику

Глава ЦБ Индии оценил влияние американских тарифов на мировую экономику - РИА Новости, 09.04.2025

Глава ЦБ Индии оценил влияние американских тарифов на мировую экономику

Новые тарифы США, вероятно, нанесут удар по мировой экономике, что повлияет на внутренний рост и показатели экспорта Индии, заявил глава Резервного банка... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:33:00+03:00

2025-04-09T14:33:00+03:00

2025-04-09T14:33:00+03:00

экономика

цены на нефть

индия

сша

дональд трамп

нарендра моди

введение трампом пошлин на импорт

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Новые тарифы США, вероятно, нанесут удар по мировой экономике, что повлияет на внутренний рост и показатели экспорта Индии, заявил глава Резервного банка (центробанка) Индии Санджай Малхотра. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. "Перспективы мировой экономики быстро меняются. Недавние меры, связанные с торговыми тарифами, усугубили неопределенность, омрачающую экономические перспективы в разных регионах, создав новые препятствия для мирового роста и инфляции. На фоне этой нестабильности доллар США заметно ослаб, доходность облигаций существенно снизилась, фондовые рынки корректируются, а цены на сырую нефть упали до самого низкого уровня за последние три года", - сказал Малхотра. Глава центробанка Индии также указал, что введенные США на индийские товары высокие тарифы окажут пагубное влияние на чистый экспорт Индии, что, в свою очередь, создаст дополнительные проблемы для внешнего сектора страны. "Экспорт товаров будет отягощен глобальной неопределенностью, в то время как экспорт услуг, как ожидается, останется устойчивым. Сдерживающие факторы от сбоев в мировой торговле продолжают создавать риски снижения", - отметил он. Вместе с тем глава центрального банка сохранял осторожный оптимизм в отношении устойчивости Индии. "Есть несколько известных неизвестных - влияние тарифов, эластичность нашего спроса на экспорт и импорт, и политические меры, принятые правительством (Индии - ред.), включая предлагаемое соглашение о внешней торговле с США, и это лишь некоторые из них. Это затрудняет количественную оценку неблагоприятного воздействия", - сказал он. Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Переговоры по взаимно сбалансированному двустороннему торговому соглашению между индийской и американской сторонами должны завершиться к осени 2025 года.

https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970923536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, введение трампом пошлин на импорт