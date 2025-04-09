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Глава ЦБ Индии оценил влияние американских тарифов на мировую экономику - РИА Новости, 09.04.2025
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14:33 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/indiya-2010234259.html
Глава ЦБ Индии оценил влияние американских тарифов на мировую экономику
Глава ЦБ Индии оценил влияние американских тарифов на мировую экономику - РИА Новости, 09.04.2025
Глава ЦБ Индии оценил влияние американских тарифов на мировую экономику
Новые тарифы США, вероятно, нанесут удар по мировой экономике, что повлияет на внутренний рост и показатели экспорта Индии, заявил глава Резервного банка... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:33:00+03:00
2025-04-09T14:33:00+03:00
экономика
цены на нефть
индия
сша
дональд трамп
нарендра моди
введение трампом пошлин на импорт
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Новые тарифы США, вероятно, нанесут удар по мировой экономике, что повлияет на внутренний рост и показатели экспорта Индии, заявил глава Резервного банка (центробанка) Индии Санджай Малхотра. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. "Перспективы мировой экономики быстро меняются. Недавние меры, связанные с торговыми тарифами, усугубили неопределенность, омрачающую экономические перспективы в разных регионах, создав новые препятствия для мирового роста и инфляции. На фоне этой нестабильности доллар США заметно ослаб, доходность облигаций существенно снизилась, фондовые рынки корректируются, а цены на сырую нефть упали до самого низкого уровня за последние три года", - сказал Малхотра. Глава центробанка Индии также указал, что введенные США на индийские товары высокие тарифы окажут пагубное влияние на чистый экспорт Индии, что, в свою очередь, создаст дополнительные проблемы для внешнего сектора страны. "Экспорт товаров будет отягощен глобальной неопределенностью, в то время как экспорт услуг, как ожидается, останется устойчивым. Сдерживающие факторы от сбоев в мировой торговле продолжают создавать риски снижения", - отметил он. Вместе с тем глава центрального банка сохранял осторожный оптимизм в отношении устойчивости Индии. "Есть несколько известных неизвестных - влияние тарифов, эластичность нашего спроса на экспорт и импорт, и политические меры, принятые правительством (Индии - ред.), включая предлагаемое соглашение о внешней торговле с США, и это лишь некоторые из них. Это затрудняет количественную оценку неблагоприятного воздействия", - сказал он. Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Переговоры по взаимно сбалансированному двустороннему торговому соглашению между индийской и американской сторонами должны завершиться к осени 2025 года.
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экономика, цены на нефть, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, Индия, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава ЦБ Индии оценил влияние американских тарифов на мировую экономику

Малхотра: тарифы США нанесут удар по мировой экономике, что отразится на Индии

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Новые тарифы США, вероятно, нанесут удар по мировой экономике, что повлияет на внутренний рост и показатели экспорта Индии, заявил глава Резервного банка (центробанка) Индии Санджай Малхотра.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%.
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"Перспективы мировой экономики быстро меняются. Недавние меры, связанные с торговыми тарифами, усугубили неопределенность, омрачающую экономические перспективы в разных регионах, создав новые препятствия для мирового роста и инфляции. На фоне этой нестабильности доллар США заметно ослаб, доходность облигаций существенно снизилась, фондовые рынки корректируются, а цены на сырую нефть упали до самого низкого уровня за последние три года", - сказал Малхотра.
Глава центробанка Индии также указал, что введенные США на индийские товары высокие тарифы окажут пагубное влияние на чистый экспорт Индии, что, в свою очередь, создаст дополнительные проблемы для внешнего сектора страны.
"Экспорт товаров будет отягощен глобальной неопределенностью, в то время как экспорт услуг, как ожидается, останется устойчивым. Сдерживающие факторы от сбоев в мировой торговле продолжают создавать риски снижения", - отметил он.
Вместе с тем глава центрального банка сохранял осторожный оптимизм в отношении устойчивости Индии.
"Есть несколько известных неизвестных - влияние тарифов, эластичность нашего спроса на экспорт и импорт, и политические меры, принятые правительством (Индии - ред.), включая предлагаемое соглашение о внешней торговле с США, и это лишь некоторые из них. Это затрудняет количественную оценку неблагоприятного воздействия", - сказал он.
Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Переговоры по взаимно сбалансированному двустороннему торговому соглашению между индийской и американской сторонами должны завершиться к осени 2025 года.
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