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Российские бойцы встретили в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 09.04.2025 (обновлено: 11:24 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ieromonakh-2010174185.html
Российские бойцы встретили в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона
Российские бойцы встретили в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона - РИА Новости, 09.04.2025
Российские бойцы встретили в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона
Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса встретили в освобожденном курском селе Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона, рассказал РИА РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:12:00+03:00
2025-04-09T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы украины
московская патриархия
вооруженные силы рф
религия
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КУРСК, 9 апр — РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса встретили в освобожденном курском селе Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Север".В августе сайт Московской патриархии сообщал, что настоятель Богородице-Рождественского храма в этом населенном пункте остался на захваченной ВСУ территории, его судьба была неизвестна."Заходили группы в Гуево, уже под нашим контролем оно, был обнаружен там местный батюшка, отец Симеон. Ребята попытались его эвакуировать, вывезти, но сам отец Симеон отказался. Сказал, что будет со своими людьми, со своей паствой до самого конца, то есть либо до вывода последнего человека, либо пока противника не отодвинут на то расстояние, когда там будет безопасно", — заявил собеседник агентства.Военный подчеркнул, что иеромонах Симеон поддерживает местных жителей, оставшихся в населенном пункте."Он помогает людям, он выносит трупы, он укрепляет их духом. Находясь там под взрывами, скажем так, под ежесекундной опасностью для жизни, он проделывает очень важную работу — помогает людям, кормит, укрепляет духом, хоронит трупы, причем и трупы противника, осуществляет эвакуацию. То есть оказывает огромную помощь. Ну дай бог ему здоровья, ну и нашим ребятам, конечно, тоже", — добавил боец. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял 72 760 военных и 405 танков.
https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008141194.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Российский флаг в центре Гуево в Курской области
Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села.
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, московская патриархия, вооруженные силы рф, религия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Московская Патриархия, Вооруженные силы РФ, Религия
Российские бойцы встретили в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона

Бойцы "Севера" встретили в Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КУРСК, 9 апр — РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса встретили в освобожденном курском селе Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Север".
В августе сайт Московской патриархии сообщал, что настоятель Богородице-Рождественского храма в этом населенном пункте остался на захваченной ВСУ территории, его судьба была неизвестна.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили Гуево в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
"Заходили группы в Гуево, уже под нашим контролем оно, был обнаружен там местный батюшка, отец Симеон. Ребята попытались его эвакуировать, вывезти, но сам отец Симеон отказался. Сказал, что будет со своими людьми, со своей паствой до самого конца, то есть либо до вывода последнего человека, либо пока противника не отодвинут на то расстояние, когда там будет безопасно", — заявил собеседник агентства.

Накануне Минобороны объявило об освобождении населенного пункта. Бойцы подняли российский флаг возле церкви Рождества Богородицы в центре Гуево.

Военный подчеркнул, что иеромонах Симеон поддерживает местных жителей, оставшихся в населенном пункте.
"Он помогает людям, он выносит трупы, он укрепляет их духом. Находясь там под взрывами, скажем так, под ежесекундной опасностью для жизни, он проделывает очень важную работу — помогает людям, кормит, укрепляет духом, хоронит трупы, причем и трупы противника, осуществляет эвакуацию. То есть оказывает огромную помощь. Ну дай бог ему здоровья, ну и нашим ребятам, конечно, тоже", — добавил боец.
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В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял 72 760 военных и 405 танков.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныМосковская ПатриархияВооруженные силы РФРелигия
 
 
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