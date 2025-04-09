https://ria.ru/20250409/ieromonakh-2010174185.html

Российские бойцы встретили в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона

Российские бойцы встретили в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона - РИА Новости, 09.04.2025

Российские бойцы встретили в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона

Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса встретили в освобожденном курском селе Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона, рассказал РИА РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:12:00+03:00

2025-04-09T10:12:00+03:00

2025-04-09T11:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы украины

московская патриархия

вооруженные силы рф

религия

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КУРСК, 9 апр — РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса встретили в освобожденном курском селе Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки "Север".В августе сайт Московской патриархии сообщал, что настоятель Богородице-Рождественского храма в этом населенном пункте остался на захваченной ВСУ территории, его судьба была неизвестна."Заходили группы в Гуево, уже под нашим контролем оно, был обнаружен там местный батюшка, отец Симеон. Ребята попытались его эвакуировать, вывезти, но сам отец Симеон отказался. Сказал, что будет со своими людьми, со своей паствой до самого конца, то есть либо до вывода последнего человека, либо пока противника не отодвинут на то расстояние, когда там будет безопасно", — заявил собеседник агентства.Военный подчеркнул, что иеромонах Симеон поддерживает местных жителей, оставшихся в населенном пункте."Он помогает людям, он выносит трупы, он укрепляет их духом. Находясь там под взрывами, скажем так, под ежесекундной опасностью для жизни, он проделывает очень важную работу — помогает людям, кормит, укрепляет духом, хоронит трупы, причем и трупы противника, осуществляет эвакуацию. То есть оказывает огромную помощь. Ну дай бог ему здоровья, ну и нашим ребятам, конечно, тоже", — добавил боец. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. Сейчас подразделения "Севера" развивают наступление и выдавливают подразделения ВСУ из региона.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял 72 760 военных и 405 танков.

https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008141194.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский флаг в центре Гуево в Курской области Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села. 2025-04-09T10:12 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, суджа, вооруженные силы украины, московская патриархия, вооруженные силы рф, религия