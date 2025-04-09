Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/husity-2010275420.html
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве - РИА Новости, 09.04.2025
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке с использованием беспилотника на военную цель в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:57:00+03:00
2025-04-09T15:57:00+03:00
в мире
йемен
тель-авив
сша
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_402459461143d6e28891deeb4afff7a8.jpg
ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке с использованием беспилотника на военную цель в израильском Тель-Авиве, говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". "Мы провели военную операцию с использованием беспилотника "Яффо" против израильского военного объекта в оккупированном регионе Яффо", - сказал он. Кроме того, согласно его заявлению, вооруженные силы Йемена атаковали с помощью беспилотников несколько военных судов, в частности авианосец США Harry Truman в северной части Красного моря.
https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html
йемен
тель-авив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_721:142:3072:1905_1920x0_80_0_0_70ce113c65649bcff706c55b11694c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, тель-авив, сша, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Тель-Авив, США, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве

Хуситы заявили об атаке с помощью беспилотника на военную цель в Тель-Авиве

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке с использованием беспилотника на военную цель в израильском Тель-Авиве, говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
"Мы провели военную операцию с использованием беспилотника "Яффо" против израильского военного объекта в оккупированном регионе Яффо", - сказал он.
Кроме того, согласно его заявлению, вооруженные силы Йемена атаковали с помощью беспилотников несколько военных судов, в частности авианосец США Harry Truman в северной части Красного моря.
Военные Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
CNN: США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию против хуситов
6 апреля, 21:38
 
В миреЙеменТель-АвивСШААнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала