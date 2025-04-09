https://ria.ru/20250409/husity-2010275420.html

Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве

Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве - РИА Новости, 09.04.2025

Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке с использованием беспилотника на военную цель в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:57:00+03:00

2025-04-09T15:57:00+03:00

2025-04-09T15:57:00+03:00

в мире

йемен

тель-авив

сша

ансар алла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921469258_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_402459461143d6e28891deeb4afff7a8.jpg

ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке с использованием беспилотника на военную цель в израильском Тель-Авиве, говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". "Мы провели военную операцию с использованием беспилотника "Яффо" против израильского военного объекта в оккупированном регионе Яффо", - сказал он. Кроме того, согласно его заявлению, вооруженные силы Йемена атаковали с помощью беспилотников несколько военных судов, в частности авианосец США Harry Truman в северной части Красного моря.

https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html

йемен

тель-авив

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, тель-авив, сша, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024