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Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве - РИА Новости, 09.04.2025
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке с использованием беспилотника на военную цель в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:57:00+03:00
2025-04-09T15:57:00+03:00
2025-04-09T15:57:00+03:00
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ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке с использованием беспилотника на военную цель в израильском Тель-Авиве, говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира". "Мы провели военную операцию с использованием беспилотника "Яффо" против израильского военного объекта в оккупированном регионе Яффо", - сказал он. Кроме того, согласно его заявлению, вооруженные силы Йемена атаковали с помощью беспилотников несколько военных судов, в частности авианосец США Harry Truman в северной части Красного моря.
https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html
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в мире, йемен, тель-авив, сша, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Тель-Авив, США, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили об атаке на военную цель в Тель-Авиве
Хуситы заявили об атаке с помощью беспилотника на военную цель в Тель-Авиве