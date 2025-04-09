https://ria.ru/20250409/hds-2010143528.html
ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции
ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции - РИА Новости, 09.04.2025
ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) не смогли договориться о заключении коалиционного... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:56:00+03:00
2025-04-09T04:56:00+03:00
2025-04-09T05:45:00+03:00
в мире
германия
хдс/хсс
левая (партия)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) не смогли договориться о заключении коалиционного соглашения, пишет газета Bild со ссылкой на источники.Во вторник вечером телеканал NTV передавал, что партиям удалось прийти к консенсусу."Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров... Сейчас целью является достижение соглашения до полудня среды. Переговоры в штаб-квартире ХДС должны продолжиться с 9.30 (10.30 мск. — Прим. ред.)", — пишет издание.Позднее и сам NTV уточнил, что коалиционные переговоры все же еще не завершились.По словам политика от ХДС Карин Прин, которые приводит газета, переговоры продолжатся завтра.Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8 процента голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8 процента. Третьей оказалась СДПГ бывшего канцлера Олафа Шольца, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим показателем в истории партии.В высший законодательный орган также прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сразу после выборов выразил намерение сформировать новое немецкое правительство к Пасхе, которую в этом году отмечают 20 апреля.
https://ria.ru/20241030/shreder-1980930655.html
https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html
https://ria.ru/20250224/merts-2001296885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, ХДС/ХСС, Левая (партия)
ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции
Bild: коалиционные переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ не завершены
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) не смогли договориться о заключении коалиционного соглашения, пишет газета Bild
со ссылкой на источники.
Во вторник вечером телеканал NTV передавал, что партиям удалось прийти к консенсусу.
"Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров... Сейчас целью является достижение соглашения до полудня среды. Переговоры в штаб-квартире ХДС должны продолжиться с 9.30 (10.30 мск. — Прим. ред.)", — пишет издание.
Позднее и сам NTV уточнил, что коалиционные переговоры все же еще не завершились.
По словам политика от ХДС Карин Прин, которые приводит газета, переговоры продолжатся завтра.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8 процента голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8 процента. Третьей оказалась СДПГ бывшего канцлера Олафа Шольца, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим показателем в истории партии.
В высший законодательный орган также прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сразу после выборов выразил намерение сформировать новое немецкое правительство к Пасхе, которую в этом году отмечают 20 апреля.