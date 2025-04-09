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ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции - РИА Новости, 09.04.2025
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04:56 09.04.2025 (обновлено: 05:45 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/hds-2010143528.html
ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции
ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции - РИА Новости, 09.04.2025
ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) не смогли договориться о заключении коалиционного... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:56:00+03:00
2025-04-09T05:45:00+03:00
в мире
германия
хдс/хсс
левая (партия)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) не смогли договориться о заключении коалиционного соглашения, пишет газета Bild со ссылкой на источники.Во вторник вечером телеканал NTV передавал, что партиям удалось прийти к консенсусу."Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров... Сейчас целью является достижение соглашения до полудня среды. Переговоры в штаб-квартире ХДС должны продолжиться с 9.30 (10.30 мск. — Прим. ред.)", — пишет издание.Позднее и сам NTV уточнил, что коалиционные переговоры все же еще не завершились.По словам политика от ХДС Карин Прин, которые приводит газета, переговоры продолжатся завтра.Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8 процента голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8 процента. Третьей оказалась СДПГ бывшего канцлера Олафа Шольца, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим показателем в истории партии.В высший законодательный орган также прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сразу после выборов выразил намерение сформировать новое немецкое правительство к Пасхе, которую в этом году отмечают 20 апреля.
https://ria.ru/20241030/shreder-1980930655.html
https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html
https://ria.ru/20250224/merts-2001296885.html
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в мире, германия, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, ХДС/ХСС, Левая (партия)
ХДС/ХСС и СДПГ не удалось договориться о коалиции

Bild: коалиционные переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ не завершены

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) не смогли договориться о заключении коалиционного соглашения, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
Во вторник вечером телеканал NTV передавал, что партиям удалось прийти к консенсусу.
Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В СДПГ призвали признать заслуги Шредера, несмотря на отношения с Россией
30 октября 2024, 15:14
"Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров... Сейчас целью является достижение соглашения до полудня среды. Переговоры в штаб-квартире ХДС должны продолжиться с 9.30 (10.30 мск. — Прим. ред.)", — пишет издание.
Позднее и сам NTV уточнил, что коалиционные переговоры все же еще не завершились.
По словам политика от ХДС Карин Прин, которые приводит газета, переговоры продолжатся завтра.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Опрос показал отношение немцев к Мерцу в роли канцлера ФРГ
Вчера, 17:22
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8 процента голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8 процента. Третьей оказалась СДПГ бывшего канцлера Олафа Шольца, набрав 16,4 процента голосов, что стало худшим показателем в истории партии.
В высший законодательный орган также прошли "Зеленые" (11,6 процента), Левая партия (8,8) и партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сразу после выборов выразил намерение сформировать новое немецкое правительство к Пасхе, которую в этом году отмечают 20 апреля.
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Прямолинеен и жесток в высказываниях: что известно о будущем канцлере ФРГ
24 февраля, 15:18
 
В миреГерманияХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
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