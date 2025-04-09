Рейтинг@Mail.ru
В Германии нашли критический изъян плана стены беспилотников против России - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 09.04.2025 (обновлено: 11:25 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/hardpunkt-2010148424.html
В Германии нашли критический изъян плана стены беспилотников против России
В Германии нашли критический изъян плана стены беспилотников против России - РИА Новости, 09.04.2025
В Германии нашли критический изъян плана стены беспилотников против России
План Европы по созданию быстрой силы сдерживания России из стены беспилотников обречен на провал, пишет немецкий портал Hardpunkt. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:45:00+03:00
2025-04-09T11:25:00+03:00
россия
германия
европа
еврокомиссия
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010189734_0:293:3118:2047_1920x0_80_0_0_002636dd61846cffc6179abfa6e57d18.jpg
МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. План Европы по созданию быстрой силы сдерживания России из стены беспилотников обречен на провал, пишет немецкий портал Hardpunkt."Стена беспилотников, которая в настоящее время обсуждается в общественной дискуссии, предлагает европейским странам простое и дешевое решение против возможного вторжения России на восточный фланг НАТО. Массовое применение дешевых, но высокотехнологично высокоразвитых разведывательно-ударных беспилотников призвано дать возможность европейцам обезопасить восточный фланг НАТО без использования большого количества крупных формирований и сдержать Россию от возможной агрессии в Прибалтике", — написано в статье.Но, как отмечает автор материала, у это плана есть много недостатков, например, быстрый прогресс в отрасли и большое количество возможных контрмер. В частности, подчеркнул он, остается эффект неожиданности, несмотря на контроль за полем боя через разведывательные БПЛА."Также не стоит пренебрегать тем, что использование дронов имеет физические пределы. Условия плохой видимости, а также сильный ветер и экстремальный холод могут значительно ограничить или даже полностью помешать использованию дронов", — указано в публикации.Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность 2030".Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью 2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ под предлогом сдерживания мнимой российской агрессии. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250409/predupredili-2010145862.html
https://ria.ru/20250408/nato-2010106573.html
https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010189734_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_500d5f76cff81025c11b422b2421fdd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, европа, еврокомиссия, евросоюз, нато
Россия, Германия, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
В Германии нашли критический изъян плана стены беспилотников против России

Hardpunkt: европейский план стены беспилотников не сдержит Россию

© Getty Images / Sean GallupВоенный готовится запустить разведывательный беспилотник Parrot во время военных учений в Германии
Военный готовится запустить разведывательный беспилотник Parrot во время военных учений в Германии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Военный готовится запустить разведывательный беспилотник Parrot во время военных учений в Германии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. План Европы по созданию быстрой силы сдерживания России из стены беспилотников обречен на провал, пишет немецкий портал Hardpunkt.
"Стена беспилотников, которая в настоящее время обсуждается в общественной дискуссии, предлагает европейским странам простое и дешевое решение против возможного вторжения России на восточный фланг НАТО. Массовое применение дешевых, но высокотехнологично высокоразвитых разведывательно-ударных беспилотников призвано дать возможность европейцам обезопасить восточный фланг НАТО без использования большого количества крупных формирований и сдержать Россию от возможной агрессии в Прибалтике", — написано в статье.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
"Помним Сталинград": в США предупредили Европу о конфликте с Россией
Вчера, 05:36
Но, как отмечает автор материала, у это плана есть много недостатков, например, быстрый прогресс в отрасли и большое количество возможных контрмер. В частности, подчеркнул он, остается эффект неожиданности, несмотря на контроль за полем боя через разведывательные БПЛА.
"Также не стоит пренебрегать тем, что использование дронов имеет физические пределы. Условия плохой видимости, а также сильный ветер и экстремальный холод могут значительно ограничить или даже полностью помешать использованию дронов", — указано в публикации.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Главком НАТО назвал усиление ВС России вызовом для альянса
8 апреля, 19:35
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность 2030".
Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью 2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.
Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ под предлогом сдерживания мнимой российской агрессии. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Европа возвращается к своим корням
7 апреля, 08:00
 
РоссияГерманияЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала