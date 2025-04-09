https://ria.ru/20250409/hardpunkt-2010148424.html

В Германии нашли критический изъян плана стены беспилотников против России

В Германии нашли критический изъян плана стены беспилотников против России - РИА Новости, 09.04.2025

В Германии нашли критический изъян плана стены беспилотников против России

План Европы по созданию быстрой силы сдерживания России из стены беспилотников обречен на провал, пишет немецкий портал Hardpunkt. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T06:45:00+03:00

2025-04-09T06:45:00+03:00

2025-04-09T11:25:00+03:00

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МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. План Европы по созданию быстрой силы сдерживания России из стены беспилотников обречен на провал, пишет немецкий портал Hardpunkt."Стена беспилотников, которая в настоящее время обсуждается в общественной дискуссии, предлагает европейским странам простое и дешевое решение против возможного вторжения России на восточный фланг НАТО. Массовое применение дешевых, но высокотехнологично высокоразвитых разведывательно-ударных беспилотников призвано дать возможность европейцам обезопасить восточный фланг НАТО без использования большого количества крупных формирований и сдержать Россию от возможной агрессии в Прибалтике", — написано в статье.Но, как отмечает автор материала, у это плана есть много недостатков, например, быстрый прогресс в отрасли и большое количество возможных контрмер. В частности, подчеркнул он, остается эффект неожиданности, несмотря на контроль за полем боя через разведывательные БПЛА."Также не стоит пренебрегать тем, что использование дронов имеет физические пределы. Условия плохой видимости, а также сильный ветер и экстремальный холод могут значительно ограничить или даже полностью помешать использованию дронов", — указано в публикации.Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность 2030".Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью 2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ под предлогом сдерживания мнимой российской агрессии. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250409/predupredili-2010145862.html

https://ria.ru/20250408/nato-2010106573.html

https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html

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россия, германия, европа, еврокомиссия, евросоюз, нато