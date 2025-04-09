В Германии нашли критический изъян плана стены беспилотников против России
Hardpunkt: европейский план стены беспилотников не сдержит Россию
© Getty Images / Sean GallupВоенный готовится запустить разведывательный беспилотник Parrot во время военных учений в Германии
© Getty Images / Sean Gallup
Военный готовится запустить разведывательный беспилотник Parrot во время военных учений в Германии . Архивное фото
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МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. План Европы по созданию быстрой силы сдерживания России из стены беспилотников обречен на провал, пишет немецкий портал Hardpunkt.
"Стена беспилотников, которая в настоящее время обсуждается в общественной дискуссии, предлагает европейским странам простое и дешевое решение против возможного вторжения России на восточный фланг НАТО. Массовое применение дешевых, но высокотехнологично высокоразвитых разведывательно-ударных беспилотников призвано дать возможность европейцам обезопасить восточный фланг НАТО без использования большого количества крупных формирований и сдержать Россию от возможной агрессии в Прибалтике", — написано в статье.
Но, как отмечает автор материала, у это плана есть много недостатков, например, быстрый прогресс в отрасли и большое количество возможных контрмер. В частности, подчеркнул он, остается эффект неожиданности, несмотря на контроль за полем боя через разведывательные БПЛА.
"Также не стоит пренебрегать тем, что использование дронов имеет физические пределы. Условия плохой видимости, а также сильный ветер и экстремальный холод могут значительно ограничить или даже полностью помешать использованию дронов", — указано в публикации.
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Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает выделение в ближайшие четыре года порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны европейских стран и накачивания Украины оружием. Позже из-за протеста некоторых членов ЕС стратегию переименовали в менее агрессивное "Готовность 2030".
Большую часть из 800 миллиардов (примерно 650) предполагается привлечь из бюджетов европейских государств, еще 150 миллиардов — в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит странам ЕС бюджетные послабления, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. В соответствии с "Готовностью 2030" расходы стран Евросоюза на оборону должны вырасти на полтора процента ВВП.
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