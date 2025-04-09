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Гуцул заявила о тяжелых условиях содержания в СИЗО - РИА Новости, 09.04.2025
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19:34 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010338091.html
Гуцул заявила о тяжелых условиях содержания в СИЗО
Гуцул заявила о тяжелых условиях содержания в СИЗО - РИА Новости, 09.04.2025
Гуцул заявила о тяжелых условиях содержания в СИЗО
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в среду, что более двух недель провела в следственном изоляторе с неудовлетворительными условиями... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:34:00+03:00
2025-04-09T19:34:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в среду, что более двух недель провела в следственном изоляторе с неудовлетворительными условиями содержания. Суд Кишинева ранее в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест. "Фактически более двух недель находясь в тюрьме, которая считается самой худшей своими условиями содержания. Было морально тяжело и физически", — заявила Гуцул журналистам после заседания суда. СИЗО №13, в которой находилась глава Гагаузии, - это бывшая кишиневская тюрьма, построенная в 1856 году. Здесь в свое время отбывал наказание революционер Григорий Котовский. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010329257.html
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул заявила о тяжелых условиях содержания в СИЗО

Гуцул заявила, что две недели в СИЗО провела в тяжелых условиях

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в среду, что более двух недель провела в следственном изоляторе с неудовлетворительными условиями содержания.
Суд Кишинева ранее в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест.
Гуцул о борьбе за справедливость - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте
Вчера, 18:41
"Фактически более двух недель находясь в тюрьме, которая считается самой худшей своими условиями содержания. Было морально тяжело и физически", — заявила Гуцул журналистам после заседания суда.
СИЗО №13, в которой находилась глава Гагаузии, - это бывшая кишиневская тюрьма, построенная в 1856 году. Здесь в свое время отбывал наказание революционер Григорий Котовский.
Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Гуцул назвала арест попыткой сместить ее с поста главы Гагаузии
4 апреля, 19:02
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Супруг Гуцул сообщил, что дети остро переживают отсутствие матери дома
2 апреля, 15:02
 
В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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