https://ria.ru/20250409/gutsul-2010329257.html
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте - РИА Новости, 09.04.2025
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:41:00+03:00
2025-04-09T18:41:00+03:00
2025-04-09T18:52:00+03:00
гагаузия
в мире
кишинев
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010329410_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d42cdcfae9433023f54a795c48ecd04c.jpg
КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости.Суд Кишинева в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году."Домашний арест - это тоже серьезная мера ограничения. Но мы будем и дальше бороться за справедливость", - заявила Гуцул журналистам после выхода из здания суда.Глава автономии поблагодарила судью за принятое решение."Спасибо судье за то, что дал возможность мне обнять сегодня своих детей", - сказала она.Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010326786.html
гагаузия
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010329410_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e4bcb303524a9e1ec6169d614854c2ac.jpg
Гуцул о борьбе за справедливость
"Гагаузия ждет"
Гуцул после решения суда Кишинева о домашнем аресте заявила, что будет и дальше бороться за справедливость.
2025-04-09T18:41
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте
Гуцул после решения суда заявила, что продолжит бороться за справедливость
КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости.
Суд Кишинева
в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Гуцул
находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии
партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии
в 2024 году.
"Домашний арест - это тоже серьезная мера ограничения. Но мы будем и дальше бороться за справедливость", - заявила Гуцул журналистам после выхода из здания суда.
Глава автономии поблагодарила судью за принятое решение.
"Спасибо судье за то, что дал возможность мне обнять сегодня своих детей", - сказала она.
Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.