https://ria.ru/20250409/gutsul-2010329257.html

Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте

Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте - РИА Новости, 09.04.2025

Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:41:00+03:00

2025-04-09T18:41:00+03:00

2025-04-09T18:52:00+03:00

гагаузия

в мире

кишинев

молдавия

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010329410_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d42cdcfae9433023f54a795c48ecd04c.jpg

КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости.Суд Кишинева в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году."Домашний арест - это тоже серьезная мера ограничения. Но мы будем и дальше бороться за справедливость", - заявила Гуцул журналистам после выхода из здания суда.Глава автономии поблагодарила судью за принятое решение."Спасибо судье за то, что дал возможность мне обнять сегодня своих детей", - сказала она.Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010326786.html

гагаузия

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гуцул о борьбе за справедливость "Гагаузия ждет" Гуцул после решения суда Кишинева о домашнем аресте заявила, что будет и дальше бороться за справедливость. 2025-04-09T18:41 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул