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Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте - РИА Новости, 09.04.2025
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18:41 09.04.2025 (обновлено: 18:52 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010329257.html
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте - РИА Новости, 09.04.2025
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:41:00+03:00
2025-04-09T18:52:00+03:00
гагаузия
в мире
кишинев
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости.Суд Кишинева в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году."Домашний арест - это тоже серьезная мера ограничения. Но мы будем и дальше бороться за справедливость", - заявила Гуцул журналистам после выхода из здания суда.Глава автономии поблагодарила судью за принятое решение."Спасибо судье за то, что дал возможность мне обнять сегодня своих детей", - сказала она.Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010326786.html
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Гуцул о борьбе за справедливость
"Гагаузия ждет" Гуцул после решения суда Кишинева о домашнем аресте заявила, что будет и дальше бороться за справедливость.
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гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул сделала заявление после решения суда о домашнем аресте

Гуцул после решения суда заявила, что продолжит бороться за справедливость

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КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении добиваться справедливости после заседания суда в Кишиневе, на котором ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток, передает корреспондент РИА Новости.
Суд Кишинева в среду принял решение перевести Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
"Домашний арест - это тоже серьезная мера ограничения. Но мы будем и дальше бороться за справедливость", - заявила Гуцул журналистам после выхода из здания суда.
Глава автономии поблагодарила судью за принятое решение.
"Спасибо судье за то, что дал возможность мне обнять сегодня своих детей", - сказала она.
Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте
Вчера, 18:28
 
ГагаузияВ миреКишиневМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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