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Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте - РИА Новости, 09.04.2025
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18:28 09.04.2025 (обновлено: 18:36 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010326786.html
Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте
Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте - РИА Новости, 09.04.2025
Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте
Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул опротестует решение районного суда Кишинева о домашнем аресте их подзащитной, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:28:00+03:00
2025-04-09T18:36:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 9 апр - Новости. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул опротестует решение районного суда Кишинева о домашнем аресте их подзащитной, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.Суд Кишинева в среду принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году."Мы категорически не согласны с решением суда и будем незамедлительно подавать апелляцию. Считаем данную меру пресечения необоснованной и чрезмерно строгой. Будем добиваться полного освобождения ", - сказала Байрам.Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010240609.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте

Адвокат Байрам: защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 9 апр - Новости. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул опротестует решение районного суда Кишинева о домашнем аресте их подзащитной, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Суд Кишинева в среду принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году.
"Мы категорически не согласны с решением суда и будем незамедлительно подавать апелляцию. Считаем данную меру пресечения необоснованной и чрезмерно строгой. Будем добиваться полного освобождения ", - сказала Байрам.
Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.
Сторонники Гуцул у суда с флагами Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Кишиневе проходит пикет у суда, где рассматривают дело Гуцул
Вчера, 14:26
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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