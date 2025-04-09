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Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте

Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте - РИА Новости, 09.04.2025

Защита Гуцул опротестует решение суда о домашнем аресте

Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул опротестует решение районного суда Кишинева о домашнем аресте их подзащитной, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:28:00+03:00

2025-04-09T18:28:00+03:00

2025-04-09T18:36:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 апр - Новости. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул опротестует решение районного суда Кишинева о домашнем аресте их подзащитной, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.Суд Кишинева в среду принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест. Гуцул находится под арестом с 25 марта после задержания в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в прошлом году."Мы категорически не согласны с решением суда и будем незамедлительно подавать апелляцию. Считаем данную меру пресечения необоснованной и чрезмерно строгой. Будем добиваться полного освобождения ", - сказала Байрам.Ранее прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для главы Гагаузии, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля. В среду прокуроры подали запрос о продлении срока ареста Гуцул.

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010240609.html

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