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Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста
Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста - РИА Новости, 09.04.2025
Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул потребовала проведения открытого судебного заседания по вопросу продления её ареста. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:39:00+03:00
2025-04-09T14:39:00+03:00
2025-04-09T14:50:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 апр - Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул потребовала проведения открытого судебного заседания по вопросу продления её ареста.В среду суд в Кишиневе должен вынести очередное решение о мере пресечения главе Гагаузии. Прокуратура Молдавии ранее направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди её сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля."Я настаиваю на том, чтобы заседание было открытым. Мне нечего скрывать, и я хочу, чтобы люди знали правду о выдвигаемых против меня обвинениях", - сказала Гуцул журналистам, когда ее доставили под усиленным конвоем в зал заседания.Как сообщил ранее в среду советник Гуцул Юрий Кузнецов, прокуратура Молдавии потребовала продлить арест главы автономии на 30 суток.У здания суда в Кишиневе собрались сторонники Гуцул, они митингуют в ее поддержку, требуя справедливого решения.
https://ria.ru/20250407/moldavija-2009791088.html
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html
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гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста
Гуцул считает, что суд по вопросу продления ее ареста должен быть открытым