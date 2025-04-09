https://ria.ru/20250409/gutsul-2010246822.html

Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста

Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста - РИА Новости, 09.04.2025

Гуцул потребовала открытого суда по продлению ее ареста

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул потребовала проведения открытого судебного заседания по вопросу продления её ареста. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:39:00+03:00

2025-04-09T14:39:00+03:00

2025-04-09T14:50:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 апр - Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул потребовала проведения открытого судебного заседания по вопросу продления её ареста.В среду суд в Кишиневе должен вынести очередное решение о мере пресечения главе Гагаузии. Прокуратура Молдавии ранее направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди её сторонников и представителей оппозиции. Ее 20-дневный арест завершается 14 апреля."Я настаиваю на том, чтобы заседание было открытым. Мне нечего скрывать, и я хочу, чтобы люди знали правду о выдвигаемых против меня обвинениях", - сказала Гуцул журналистам, когда ее доставили под усиленным конвоем в зал заседания.Как сообщил ранее в среду советник Гуцул Юрий Кузнецов, прокуратура Молдавии потребовала продлить арест главы автономии на 30 суток.У здания суда в Кишиневе собрались сторонники Гуцул, они митингуют в ее поддержку, требуя справедливого решения.

https://ria.ru/20250407/moldavija-2009791088.html

https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html

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