https://ria.ru/20250409/gutsul-2010238797.html

Прокуроры потребовали продлить арест Гуцул

Прокуроры потребовали продлить арест Гуцул - РИА Новости, 09.04.2025

Прокуроры потребовали продлить арест Гуцул

Прокуратура Молдавии потребовала продлить на 30 суток арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщил ее советник Юрий Кузнецов на акции протеста у... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:19:00+03:00

2025-04-09T14:19:00+03:00

2025-04-09T14:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 апр - Новости. Прокуратура Молдавии потребовала продлить на 30 суток арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщил ее советник Юрий Кузнецов на акции протеста у здания районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о мере пресечения.Прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста для Гуцул, что вызвало новую волну протестов среди ее сторонников и представителей оппозиции."Мы требуем справедливого рассмотрения дела и освобождения законно избранного главы Гагаузии. Прокуроры потребовали 30 суток ареста для башкана Гагаузии. Это явное политическое давление на законно избранного руководителя автономии", - заявил Кузнецов, выступая перед собравшимися.В отношении Гуцул возбуждено два уголовных дела — о предполагаемых нарушениях при финансировании ликвидированной в 2023 году партии "Шор", а также о возможных нарушениях в управлении избирательным фондом во время выборов в Гагаузии, прошедших в прошлом году.

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010240609.html

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молдавия, гагаузия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул