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ЕСПЧ пока не получал иска главы Гагаузии

ЕСПЧ пока не получал иска главы Гагаузии - РИА Новости, 09.04.2025

ЕСПЧ пока не получал иска главы Гагаузии

Европейский суд по правам человека пока не получал иска от главы Гагаузии Евгении Гуцул по поводу ее ареста и задержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:50:00+03:00

2025-04-09T10:50:00+03:00

2025-04-09T10:50:00+03:00

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европейский суд по правам человека (еспч)

задержание главы гагаузии гуцул

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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Европейский суд по правам человека пока не получал иска от главы Гагаузии Евгении Гуцул по поводу ее ареста и задержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Никакого иска от госпожи Гуцул получено не было", - сообщили в суде. Ранее адвокат руководителя автономии Наталья Байрам заявила, что защита Гуцул в ближайшее время обратится в ЕСПЧ из-за её "незаконного задержания и ареста", которые "противоречат национальному закону и международному праву". Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, европейский суд по правам человека (еспч), задержание главы гагаузии гуцул