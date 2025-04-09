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ЕСПЧ пока не получал иска главы Гагаузии - РИА Новости, 09.04.2025
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10:50 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010181791.html
ЕСПЧ пока не получал иска главы Гагаузии
ЕСПЧ пока не получал иска главы Гагаузии - РИА Новости, 09.04.2025
ЕСПЧ пока не получал иска главы Гагаузии
Европейский суд по правам человека пока не получал иска от главы Гагаузии Евгении Гуцул по поводу ее ареста и задержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:50:00+03:00
2025-04-09T10:50:00+03:00
в мире
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евгения гуцул
европейский суд по правам человека (еспч)
задержание главы гагаузии гуцул
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Европейский суд по правам человека пока не получал иска от главы Гагаузии Евгении Гуцул по поводу ее ареста и задержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Никакого иска от госпожи Гуцул получено не было", - сообщили в суде. Ранее адвокат руководителя автономии Наталья Байрам заявила, что защита Гуцул в ближайшее время обратится в ЕСПЧ из-за её "незаконного задержания и ареста", которые "противоречат национальному закону и международному праву". Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, европейский суд по правам человека (еспч), задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Задержание главы Гагаузии Гуцул
ЕСПЧ пока не получал иска главы Гагаузии

ЕСПЧ еще не получил иск от главы Гагаузии Гуцул по поводу ее ареста и задержания

© Sputnik / МолдоваГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Молдова
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Европейский суд по правам человека пока не получал иска от главы Гагаузии Евгении Гуцул по поводу ее ареста и задержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Никакого иска от госпожи Гуцул получено не было", - сообщили в суде.
Ранее адвокат руководителя автономии Наталья Байрам заявила, что защита Гуцул в ближайшее время обратится в ЕСПЧ из-за её "незаконного задержания и ареста", которые "противоречат национальному закону и международному праву".
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Задержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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