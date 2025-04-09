ЕСПЧ пока не получал иска главы Гагаузии
ЕСПЧ еще не получил иск от главы Гагаузии Гуцул по поводу ее ареста и задержания
© Sputnik / МолдоваГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
© Sputnik / Молдова
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Европейский суд по правам человека пока не получал иска от главы Гагаузии Евгении Гуцул по поводу ее ареста и задержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Никакого иска от госпожи Гуцул получено не было", - сообщили в суде.
Ранее адвокат руководителя автономии Наталья Байрам заявила, что защита Гуцул в ближайшее время обратится в ЕСПЧ из-за её "незаконного задержания и ареста", которые "противоречат национальному закону и международному праву".
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре Молдавии такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.