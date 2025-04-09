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Митинг в Тбилиси проводят иностранные силы, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 09.04.2025
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11:00 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/gruziya-2010183890.html
Митинг в Тбилиси проводят иностранные силы, заявил премьер Грузии
Митинг в Тбилиси проводят иностранные силы, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 09.04.2025
Митинг в Тбилиси проводят иностранные силы, заявил премьер Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что митинг на проспекте Руставели у мемориала "9 апреля" в центре Тбилиси проводят иностранные силы. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:00:00+03:00
2025-04-09T11:00:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что митинг на проспекте Руставели у мемориала "9 апреля" в центре Тбилиси проводят иностранные силы. "Сегодня иностранные силы попытались спровоцировать насилие на проспекте Руставели, а когда им это не удалось, они сами прибегли к насилию. Мы не можем давать дополнительную энергию ненависти и будем избегать любых провокаций, даже небольшой, спланированной иностранной силой", - приводит слова Кобахидзе пресс-служба правительства республики. Сторонники оппозиции провели всю ночь на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. У мемориала погибшим 9 апреля 1989 года в эти минуты проходит демонстрация, ситуация периодически обостряется.
https://ria.ru/20250325/gruziya-2007216204.html
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Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели у здания парламента Грузии в центре Тбилиси, но в целом обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие также перекрывали проспект в воскресенье днем, после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, однако затем разошлись, полиция сообщала о задержании шестерых участников акции.
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе
Митинг в Тбилиси проводят иностранные силы, заявил премьер Грузии

Кобахидзе: митинг в Тбилиси проводят иностранные силы

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ТБИЛИСИ, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что митинг на проспекте Руставели у мемориала "9 апреля" в центре Тбилиси проводят иностранные силы.
"Сегодня иностранные силы попытались спровоцировать насилие на проспекте Руставели, а когда им это не удалось, они сами прибегли к насилию. Мы не можем давать дополнительную энергию ненависти и будем избегать любых провокаций, даже небольшой, спланированной иностранной силой", - приводит слова Кобахидзе пресс-служба правительства республики.
Сторонники оппозиции провели всю ночь на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. У мемориала погибшим 9 апреля 1989 года в эти минуты проходит демонстрация, ситуация периодически обостряется.
Государственные флаги Грузии - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Ну и что?" В Грузии рассказали о "втором фронте" против России
25 марта, 15:48
 
В миреГрузияТбилисиИраклий Кобахидзе
 
 
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