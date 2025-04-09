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Митинг в Тбилиси проводят иностранные силы, заявил премьер Грузии

Митинг в Тбилиси проводят иностранные силы, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 09.04.2025

Митинг в Тбилиси проводят иностранные силы, заявил премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что митинг на проспекте Руставели у мемориала "9 апреля" в центре Тбилиси проводят иностранные силы. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:00:00+03:00

2025-04-09T11:00:00+03:00

2025-04-09T11:00:00+03:00

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что митинг на проспекте Руставели у мемориала "9 апреля" в центре Тбилиси проводят иностранные силы. "Сегодня иностранные силы попытались спровоцировать насилие на проспекте Руставели, а когда им это не удалось, они сами прибегли к насилию. Мы не можем давать дополнительную энергию ненависти и будем избегать любых провокаций, даже небольшой, спланированной иностранной силой", - приводит слова Кобахидзе пресс-служба правительства республики. Сторонники оппозиции провели всю ночь на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. У мемориала погибшим 9 апреля 1989 года в эти минуты проходит демонстрация, ситуация периодически обостряется.

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Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии в центре Тбилиси Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект Руставели у здания парламента Грузии в центре Тбилиси, но в целом обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие также перекрывали проспект в воскресенье днем, после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, однако затем разошлись, полиция сообщала о задержании шестерых участников акции. 2025-04-09T11:00 true PT0M34S

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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе