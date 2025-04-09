https://ria.ru/20250409/gruzija-2010158183.html

Движение через "Верхний Ларс" приостановили

Движение через "Верхний Ларс" приостановили - РИА Новости, 09.04.2025

Движение через "Верхний Ларс" приостановили

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:40:00+03:00

2025-04-09T08:40:00+03:00

2025-04-09T13:10:00+03:00

россия

грузия

владикавказ

федеральная таможенная служба (фтс россии)

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "Запрещено движение на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. ФТС рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.

https://ria.ru/20250223/gruzija-2001071002.html

россия

грузия

владикавказ

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россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество