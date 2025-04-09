https://ria.ru/20250409/gruzija-2010158183.html
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через "Верхний Ларс" приостановили - РИА Новости, 09.04.2025
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:40:00+03:00
2025-04-09T08:40:00+03:00
2025-04-09T13:10:00+03:00
россия
грузия
владикавказ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010218779_0:238:1281:958_1920x0_80_0_0_2043fd197a35f372a4680bd2bd4392e8.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "Запрещено движение на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. ФТС рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
https://ria.ru/20250223/gruzija-2001071002.html
россия
грузия
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010218779_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_829895334b9c3ba2ee3977b1eed15bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество
Россия, Грузия, Владикавказ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через "Верхний Ларс" приостановили для всех видов транспорта