Рейтинг@Mail.ru
Движение через "Верхний Ларс" приостановили - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 09.04.2025 (обновлено: 13:10 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/gruzija-2010158183.html
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через "Верхний Ларс" приостановили - РИА Новости, 09.04.2025
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:40:00+03:00
2025-04-09T13:10:00+03:00
россия
грузия
владикавказ
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010218779_0:238:1281:958_1920x0_80_0_0_2043fd197a35f372a4680bd2bd4392e8.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "Запрещено движение на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. ФТС рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
https://ria.ru/20250223/gruzija-2001071002.html
россия
грузия
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010218779_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_829895334b9c3ba2ee3977b1eed15bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, грузия, владикавказ, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество
Россия, Грузия, Владикавказ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество
Движение через "Верхний Ларс" приостановили

Движение через "Верхний Ларс" приостановили для всех видов транспорта

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramКПП "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией
КПП Верхний Ларс на границе РФ с Грузией - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
КПП "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"Запрещено движение на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. ФТС рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.
Cамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Визу в Грузию потребовали у россиян при регистрации в Turkish Airlines
23 февраля, 03:26
 
РоссияГрузияВладикавказФедеральная таможенная служба (ФТС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала