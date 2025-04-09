https://ria.ru/20250409/gosuslugi-2010142010.html

Верховный суд разъяснил, как пенсионерам получить надбавки, минуя Госуслуги

Верховный суд разъяснил, как пенсионерам получить надбавки, минуя Госуслуги - РИА Новости, 09.04.2025

Верховный суд разъяснил, как пенсионерам получить надбавки, минуя Госуслуги

Пенсионеры не обязаны регистрироваться на "Госуслугах", заявление о прибавке к пенсии можно подавать и в бумажном виде, говорится в определении судебной... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T04:08:00+03:00

2025-04-09T04:08:00+03:00

2025-04-09T05:13:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пенсионеры не обязаны регистрироваться на "Госуслугах", заявление о прибавке к пенсии можно подавать и в бумажном виде, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам. Инстанция рассмотрела дело пенсионерки из Москвы, которая просила назначить ей региональную соцдоплату к пенсии до городского социального стандарта. Она соответствовала всем требованиям, но написала заявление вручную. Тем не менее прием заявлений о назначении именно доплаты осуществляется исключительно в электронной форме с использованием госуслуг Москвы. Женщина на этом портале не зарегистрирована, поэтому ей отказали. Спор дошел до суда, но все три инстанции встали на сторону соцзащиты. Однако ВС упрекнул их в излишне формальном подходе к делу, не учитывающем жизненные обстоятельства человека. Так, пенсионерка не хочет указывать личные данные на портале, опасаясь рисков из-за недостаточных навыков работы с интернетом. В иске она подчеркивала, что пенсионеры чаще остальных оказываются жертвами аферистов, а их личные кабинеты подвергаются взломам, о чем регулярно передают в СМИ.Суд указал, что ни один законодательный акт не предусматривает обязанности для граждан регистрироваться на едином или региональном портале государственных и муниципальных услуг."Формальный подход не должен допускаться в делах, в которых гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона", — подчеркнули в ВС.Кроме того, такой метод без учета обстоятельств дела может привести к ухудшению материального положения человека, вопреки целям государства, заключающимся в создании условий для достойной жизни россиян, предупредили в инстанции."Подача пенсионером, отвечающим всем условиям для назначения региональной социальной доплаты ... заявления о назначении этой меры социальной поддержки не в электронной форме, а в форме письменного заявления непосредственно в орган социальной защиты населения города Москвы, не может служить безусловным основанием для отказа этому пенсионеру в ее назначении без исследования и учета его конкретных жизненных обстоятельств", — отмечается в определении.ВС считает, что органу соцзащиты следовало принять заявление в представленном виде."В подобном случае для соблюдения права пенсионера на предоставление мер социальной поддержки органу социальной защиты населения города Москвы необходимо было предоставить истцу возможность подать заявление о назначении региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального стандарта на бумажном носителе", — добавляется в документе. Дело направили на пересмотр в суд первой инстанции.

https://ria.ru/20250402/gosuslugi-2008898723.html

https://ria.ru/20250318/pensiya-2005614772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, пособие по безработице