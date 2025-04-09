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Верховный суд разъяснил, как пенсионерам получить надбавки, минуя Госуслуги - РИА Новости, 09.04.2025
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04:08 09.04.2025 (обновлено: 05:13 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/gosuslugi-2010142010.html
Верховный суд разъяснил, как пенсионерам получить надбавки, минуя Госуслуги
Верховный суд разъяснил, как пенсионерам получить надбавки, минуя Госуслуги - РИА Новости, 09.04.2025
Верховный суд разъяснил, как пенсионерам получить надбавки, минуя Госуслуги
Пенсионеры не обязаны регистрироваться на "Госуслугах", заявление о прибавке к пенсии можно подавать и в бумажном виде, говорится в определении судебной... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:08:00+03:00
2025-04-09T05:13:00+03:00
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москва
россия
пособие по безработице
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пенсионеры не обязаны регистрироваться на "Госуслугах", заявление о прибавке к пенсии можно подавать и в бумажном виде, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам. Инстанция рассмотрела дело пенсионерки из Москвы, которая просила назначить ей региональную соцдоплату к пенсии до городского социального стандарта. Она соответствовала всем требованиям, но написала заявление вручную. Тем не менее прием заявлений о назначении именно доплаты осуществляется исключительно в электронной форме с использованием госуслуг Москвы. Женщина на этом портале не зарегистрирована, поэтому ей отказали. Спор дошел до суда, но все три инстанции встали на сторону соцзащиты. Однако ВС упрекнул их в излишне формальном подходе к делу, не учитывающем жизненные обстоятельства человека. Так, пенсионерка не хочет указывать личные данные на портале, опасаясь рисков из-за недостаточных навыков работы с интернетом. В иске она подчеркивала, что пенсионеры чаще остальных оказываются жертвами аферистов, а их личные кабинеты подвергаются взломам, о чем регулярно передают в СМИ.Суд указал, что ни один законодательный акт не предусматривает обязанности для граждан регистрироваться на едином или региональном портале государственных и муниципальных услуг."Формальный подход не должен допускаться в делах, в которых гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона", — подчеркнули в ВС.Кроме того, такой метод без учета обстоятельств дела может привести к ухудшению материального положения человека, вопреки целям государства, заключающимся в создании условий для достойной жизни россиян, предупредили в инстанции."Подача пенсионером, отвечающим всем условиям для назначения региональной социальной доплаты ... заявления о назначении этой меры социальной поддержки не в электронной форме, а в форме письменного заявления непосредственно в орган социальной защиты населения города Москвы, не может служить безусловным основанием для отказа этому пенсионеру в ее назначении без исследования и учета его конкретных жизненных обстоятельств", — отмечается в определении.ВС считает, что органу соцзащиты следовало принять заявление в представленном виде."В подобном случае для соблюдения права пенсионера на предоставление мер социальной поддержки органу социальной защиты населения города Москвы необходимо было предоставить истцу возможность подать заявление о назначении региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального стандарта на бумажном носителе", — добавляется в документе. Дело направили на пересмотр в суд первой инстанции.
https://ria.ru/20250402/gosuslugi-2008898723.html
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общество, москва, россия, пособие по безработице
Общество, Москва, Россия, Пособие по безработице
Верховный суд разъяснил, как пенсионерам получить надбавки, минуя Госуслуги

Верховный суд: пенсионеры не обязаны регистрироваться на Госуслугах для надбавок

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пенсионеры не обязаны регистрироваться на "Госуслугах", заявление о прибавке к пенсии можно подавать и в бумажном виде, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда по гражданским делам.
Инстанция рассмотрела дело пенсионерки из Москвы, которая просила назначить ей региональную соцдоплату к пенсии до городского социального стандарта. Она соответствовала всем требованиям, но написала заявление вручную. Тем не менее прием заявлений о назначении именно доплаты осуществляется исключительно в электронной форме с использованием госуслуг Москвы. Женщина на этом портале не зарегистрирована, поэтому ей отказали.
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Спор дошел до суда, но все три инстанции встали на сторону соцзащиты. Однако ВС упрекнул их в излишне формальном подходе к делу, не учитывающем жизненные обстоятельства человека. Так, пенсионерка не хочет указывать личные данные на портале, опасаясь рисков из-за недостаточных навыков работы с интернетом. В иске она подчеркивала, что пенсионеры чаще остальных оказываются жертвами аферистов, а их личные кабинеты подвергаются взломам, о чем регулярно передают в СМИ.
Суд указал, что ни один законодательный акт не предусматривает обязанности для граждан регистрироваться на едином или региональном портале государственных и муниципальных услуг.
«
"Формальный подход не должен допускаться в делах, в которых гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона", — подчеркнули в ВС.
Кроме того, такой метод без учета обстоятельств дела может привести к ухудшению материального положения человека, вопреки целям государства, заключающимся в создании условий для достойной жизни россиян, предупредили в инстанции.
«
"Подача пенсионером, отвечающим всем условиям для назначения региональной социальной доплаты ... заявления о назначении этой меры социальной поддержки не в электронной форме, а в форме письменного заявления непосредственно в орган социальной защиты населения города Москвы, не может служить безусловным основанием для отказа этому пенсионеру в ее назначении без исследования и учета его конкретных жизненных обстоятельств", — отмечается в определении.
ВС считает, что органу соцзащиты следовало принять заявление в представленном виде.
"В подобном случае для соблюдения права пенсионера на предоставление мер социальной поддержки органу социальной защиты населения города Москвы необходимо было предоставить истцу возможность подать заявление о назначении региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального стандарта на бумажном носителе", — добавляется в документе.
Дело направили на пересмотр в суд первой инстанции.
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