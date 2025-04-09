https://ria.ru/20250409/gosduma-2010265764.html
Госдума приняла закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Госдума приняла закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 09.04.2025
Госдума приняла закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:20:00+03:00
2025-04-09T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий.Организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником или пользователем места проведения зрелищного мероприятия, согласно данному закону, должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством РФ.Кроме того, организатор зрелищного мероприятия должен заранее уведомить органы исполнительной власти региона о тематике, месте, дате и времени его проведения, а также о владельце объекта и планируемом количестве посетителей. Предусматривается, что место проведения зрелищного мероприятия также должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.Также устанавливается запрет на проведение зрелищных мероприятий в местах, которые не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.Согласно закону, органы госвласти субъектов России в области культуры обязаны будут информировать ОВД и другие ведомства о проведении зрелищных мероприятиях (тема, место, дата, время, число посетителей, меры безопасности) не позднее чем за 10 дней до их проведения или незамедлительно, если информация о мероприятии была получена в более короткий срок.
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Госдума приняла закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
ГД приняла в трех чтениях закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий.
Организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником или пользователем места проведения зрелищного мероприятия, согласно данному закону, должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством РФ
.
Кроме того, организатор зрелищного мероприятия должен заранее уведомить органы исполнительной власти региона о тематике, месте, дате и времени его проведения, а также о владельце объекта и планируемом количестве посетителей. Предусматривается, что место проведения зрелищного мероприятия также должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
Также устанавливается запрет на проведение зрелищных мероприятий в местах, которые не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности.
Согласно закону, органы госвласти субъектов России в области культуры обязаны будут информировать ОВД и другие ведомства о проведении зрелищных мероприятиях (тема, место, дата, время, число посетителей, меры безопасности) не позднее чем за 10 дней до их проведения или незамедлительно, если информация о мероприятии была получена в более короткий срок.