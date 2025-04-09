https://ria.ru/20250409/gosduma-2010206616.html

Госдума приняла закон о памяти жертв геноцида советского народа

Госдума приняла закон о памяти жертв геноцида советского народа - РИА Новости, 09.04.2025

Госдума приняла закон о памяти жертв геноцида советского народа

Госдума на пленарном заседании приняла закон об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:30:00+03:00

2025-04-09T12:30:00+03:00

2025-04-09T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2024 года. Геноцидом советского народа предлагается признавать действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп. Законом предусматривается процедура согласования и проведения поисковых работ в целях выявления неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа, установления имен жертв геноцида советского народа и увековечения их памяти. Инициатор закона, депутат ГД Ольга Занко пояснила, что появится государственный реестр захоронения жертв геноцида советского народа, чтобы проводилась их паспортизация. Кроме того, будет обеспечиваться мораторий на строительные и земляные работы в случае обнаружения останков жертв геноцида. Законом устанавливается, что пришедшие в негодность захоронения останков жертв геноцида советского народа, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие их память, подлежат восстановлению органами местного самоуправления. Захоронения останков жертв геноцида советского народа, поврежденные вследствие действий (бездействия) граждан или юридических лиц, подлежат восстановлению за их счет. Кроме того, для обеспечения деятельности по увековечению памяти жертв геноцида советского народа и координации выполнения мероприятий по обеспечению поисковой работы и захоронению останков жертв на территории России функции нацоператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа будет осуществлять НКО, определенная правительством РФ. Согласно новой норме, к формам увековечения памяти жертв геноцида советского народа будут относиться: создание произведений искусства и литературы, посвященных их памяти, а также включение в федеральные общеобразовательные программы программы материалов, разработанных на основании исторических источников и посвященных памяти жертв геноцида советского народа. Законом признается недопустимым публичное оправдание геноцида советского народа и нацистской идеологии.

https://ria.ru/20250403/dronov-2009151640.html

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