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В Госдуме заявили о наличии у России и США компромата на Зеленского
В Госдуме заявили о наличии у России и США компромата на Зеленского - РИА Новости, 09.04.2025
В Госдуме заявили о наличии у России и США компромата на Зеленского
Россия и США обладают большим количеством компромата на Владимира Зеленского, собранных материалов хватит как минимум на несколько пожизненных сроков, заявил... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:50:00+03:00
2025-04-09T11:50:00+03:00
2025-04-09T12:44:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Россия и США обладают большим количеством компромата на Владимира Зеленского, собранных материалов хватит как минимум на несколько пожизненных сроков, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "У России и США большое количество компромата на Зеленского. Этих материалов хватит как минимум на несколько пожизненных сроков", — сказал Шеремет. В частности, по его словам, именно Зеленский отдавал приказы и санкционировал преступные обстрелы российских территорий, диверсии и теракты, жертвами которых становились гражданские. "Все эти преступления задокументированы и четко обличают темную сторону Зеленского, который так стремится понравиться Западу, играя роль жертвы. Есть компромат (и у США. — Прим. ред.) на Зеленского <...>, который преуспел в разворовывании американской финансовой помощи, коррупции и перепродаже поставляемого на черные рынки оружия", — сказал депутат.
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сша, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, в мире
США, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ, В мире
В Госдуме заявили о наличии у России и США компромата на Зеленского
Депутат Шеремет: РФ и США обладают большим количеством компромата на Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Россия и США обладают большим количеством компромата на Владимира Зеленского, собранных материалов хватит как минимум на несколько пожизненных сроков, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"У России
и США
большое количество компромата на Зеленского
. Этих материалов хватит как минимум на несколько пожизненных сроков", — сказал Шеремет
.
В частности, по его словам, именно Зеленский отдавал приказы и санкционировал преступные обстрелы российских территорий, диверсии и теракты, жертвами которых становились гражданские.
"Все эти преступления задокументированы и четко обличают темную сторону Зеленского, который так стремится понравиться Западу, играя роль жертвы. Есть компромат (и у США. — Прим. ред.) на Зеленского <...>, который преуспел в разворовывании американской финансовой помощи, коррупции и перепродаже поставляемого на черные рынки оружия", — сказал депутат.