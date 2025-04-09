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Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях - РИА Новости, 09.04.2025
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04:31 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/gosduma-2010142221.html
Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях
Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях - РИА Новости, 09.04.2025
Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях
Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил некоммерческим организациям генерировать только одну основную страницу в соцсетях, которая будет... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:31:00+03:00
2025-04-09T04:31:00+03:00
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил некоммерческим организациям генерировать только одну основную страницу в соцсетях, которая будет официальной и привязана к "Госуслугам", для защиты от мошенников. "Предлагаю рассмотреть возможность НКО сгенерировать одну основную страницу своей организации, которая будет официальной и привязана к "Госуслугам", но разместить на ней ссылки на страницы своих проектов, если таковые необходимо выделять отдельной страницей", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, сейчас существует проблема, когда у одного НКО множество страниц в соцсетях под каждый проект. Из-за этого мошенники могут воспользоваться такой ситуации и подделать страницы.
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общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях

Депутат Антропенко предложил НКО генерировать одну основную страницу в соцсетях

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил некоммерческим организациям генерировать только одну основную страницу в соцсетях, которая будет официальной и привязана к "Госуслугам", для защиты от мошенников.
"Предлагаю рассмотреть возможность НКО сгенерировать одну основную страницу своей организации, которая будет официальной и привязана к "Госуслугам", но разместить на ней ссылки на страницы своих проектов, если таковые необходимо выделять отдельной страницей", - сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, сейчас существует проблема, когда у одного НКО множество страниц в соцсетях под каждый проект. Из-за этого мошенники могут воспользоваться такой ситуации и подделать страницы.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
10 февраля, 12:39
 
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