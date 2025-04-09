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Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях
Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях - РИА Новости, 09.04.2025
Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях
Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил некоммерческим организациям генерировать только одну основную страницу в соцсетях, которая будет... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:31:00+03:00
2025-04-09T04:31:00+03:00
2025-04-09T04:31:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил некоммерческим организациям генерировать только одну основную страницу в соцсетях, которая будет официальной и привязана к "Госуслугам", для защиты от мошенников. "Предлагаю рассмотреть возможность НКО сгенерировать одну основную страницу своей организации, которая будет официальной и привязана к "Госуслугам", но разместить на ней ссылки на страницы своих проектов, если таковые необходимо выделять отдельной страницей", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, сейчас существует проблема, когда у одного НКО множество страниц в соцсетях под каждый проект. Из-за этого мошенники могут воспользоваться такой ситуации и подделать страницы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях
Депутат Антропенко предложил НКО генерировать одну основную страницу в соцсетях
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил некоммерческим организациям генерировать только одну основную страницу в соцсетях, которая будет официальной и привязана к "Госуслугам", для защиты от мошенников.
"Предлагаю рассмотреть возможность НКО сгенерировать одну основную страницу своей организации, которая будет официальной и привязана к "Госуслугам", но разместить на ней ссылки на страницы своих проектов, если таковые необходимо выделять отдельной страницей", - сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, сейчас существует проблема, когда у одного НКО множество страниц в соцсетях под каждый проект. Из-за этого мошенники могут воспользоваться такой ситуации и подделать страницы.