https://ria.ru/20250409/gosduma-2010142221.html

Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях

Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях - РИА Новости, 09.04.2025

Депутат Госдумы предложил НКО создавать лишь одну страницу в соцсетях

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил некоммерческим организациям генерировать только одну основную страницу в соцсетях, которая будет... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T04:31:00+03:00

2025-04-09T04:31:00+03:00

2025-04-09T04:31:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил некоммерческим организациям генерировать только одну основную страницу в соцсетях, которая будет официальной и привязана к "Госуслугам", для защиты от мошенников. "Предлагаю рассмотреть возможность НКО сгенерировать одну основную страницу своей организации, которая будет официальной и привязана к "Госуслугам", но разместить на ней ссылки на страницы своих проектов, если таковые необходимо выделять отдельной страницей", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, сейчас существует проблема, когда у одного НКО множество страниц в соцсетях под каждый проект. Из-за этого мошенники могут воспользоваться такой ситуации и подделать страницы.

https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, госдума рф