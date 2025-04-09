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ВСУ атаковали центр Горловки - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 09.04.2025 (обновлено: 17:25 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010310727.html
ВСУ атаковали центр Горловки
ВСУ атаковали центр Горловки - РИА Новости, 09.04.2025
ВСУ атаковали центр Горловки
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:23:00+03:00
2025-04-09T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010283290.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали центр Горловки

Беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на центр Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия удара ВСУ по центру Горловки. 9 апреля 2025
Последствия удара ВСУ по центру Горловки. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия удара ВСУ по центру Горловки. 9 апреля 2025
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее управление сообщало, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки.
Последствия удара ВСУ по центру Горловки. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
При атаках ВСУ пострадали два мирных жителя Горловки
Вчера, 16:15
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о последствиях не поступала.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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