https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010310727.html

ВСУ атаковали центр Горловки

ВСУ атаковали центр Горловки - РИА Новости, 09.04.2025

ВСУ атаковали центр Горловки

Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:23:00+03:00

2025-04-09T17:23:00+03:00

2025-04-09T17:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010283290.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия