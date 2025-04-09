https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010310727.html
ВСУ атаковали центр Горловки
ВСУ атаковали центр Горловки - РИА Новости, 09.04.2025
ВСУ атаковали центр Горловки
Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:23:00+03:00
2025-04-09T17:23:00+03:00
2025-04-09T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010283290.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали центр Горловки
Беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на центр Горловки