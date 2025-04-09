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При атаках ВСУ пострадали два мирных жителя Горловки

При атаках ВСУ пострадали два мирных жителя Горловки - РИА Новости, 09.04.2025

При атаках ВСУ пострадали два мирных жителя Горловки

Два мирных жителя получили ранения в результате украинской вооруженной агрессии в Горловке в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:15:00+03:00

2025-04-09T16:15:00+03:00

2025-04-09T16:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате украинской вооруженной агрессии в Горловке в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооружённой агрессии ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 миллиметров, а также атаковали центр города при помощи беспилотника-камикадзе и сбросили на этот же район взрывоопасный предмет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия