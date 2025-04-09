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В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010150724.html
В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница
В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.04.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница
Мирная жительница 2008 года рождения пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:18:00+03:00
2025-04-09T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирная жительница 2008 года рождения пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Интернациональной сегодня ночью ранена девушка 2008 года рождения", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: при атаке украинского беспилотника в Горловке пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирная жительница 2008 года рождения пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Интернациональной сегодня ночью ранена девушка 2008 года рождения", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоСтиролПроисшествия
 
 
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