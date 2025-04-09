https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010150724.html

В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница

В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.04.2025

В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница

Мирная жительница 2008 года рождения пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:18:00+03:00

2025-04-09T07:18:00+03:00

2025-04-09T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецк

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирная жительница 2008 года рождения пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Интернациональной сегодня ночью ранена девушка 2008 года рождения", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол, происшествия