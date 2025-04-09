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В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница
В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница - РИА Новости, 09.04.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница
Мирная жительница 2008 года рождения пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:18:00+03:00
2025-04-09T07:18:00+03:00
2025-04-09T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Мирная жительница 2008 года рождения пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Интернациональной сегодня ночью ранена девушка 2008 года рождения", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Горловке при атаке БПЛА пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при атаке украинского беспилотника в Горловке пострадала женщина