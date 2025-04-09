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Удивительные судьбы актеров сериала "Глухарь": что с ними сейчас? - РИА Новости, 09.04.2025
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Шоубиз
 
19:10 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/glukhar-2010234022.html
Удивительные судьбы актеров сериала "Глухарь": что с ними сейчас?
Удивительные судьбы актеров сериала "Глухарь": что с ними сейчас? - РИА Новости, 09.04.2025
Удивительные судьбы актеров сериала "Глухарь": что с ними сейчас?
Телевизионный сериал "Глухарь" произвел настоящий фурор и даже стал культовым. Один из самых рейтинговых проектов российского телевидения транслировали на... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:10:00+03:00
2025-04-09T19:10:00+03:00
шоубиз
максим аверин
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Телевизионный сериал "Глухарь" произвел настоящий фурор и даже стал культовым. Один из самых рейтинговых проектов российского телевидения транслировали на телеканале НТВ на протяжении трех лет с 2008 по 2011-й."Глухарь" рассказывал о следователе отдела внутренних дел Сергее Глухарёве и его лучшем друге Денисе Антошине, сотруднике районного ДПС. В центре сюжета любовная линия Глухарева с Ириной Зиминой, начальницей отдела. Они любят друг друга, но могут быть вместе при условии, если один из них пожертвует карьерой и уйдет из органов.Максим Аверин — Сергей ГлухаревМаксим Аверин сыграл роль следователя Сергея Глухарева, которого нарекли прозвищем "Глухарь". Эта роль стала одной из самых значимых в карьере актера.После завершения "Глухаря" Максим продолжил сниматься в сериалах, в том числе в "Склифосовском", сыграв роль хирурга Олега Брагина.Аверин много лет играет в театре. Он выступает с антрепризными спектаклями и ведёт музыкальное шоу "Три аккорда".Также актер поддержал Россию в политическом конфликте с Украиной. 7 января 2023 года Аверин был внесен в санкционный список Украины. Позже 3 февраля 2023 года Максима внесли в санкционный список Канады как причастного к распространению российской дезинформации и пропаганды.Денис Рожков — Денис АнтошинДенис Рожков сыграл роль инспектора ДПС Дениса Антошина, лучшего друга Глухарева.Для актера роль в сериале стала первой. Ранее он снимался лишь в эпизодах. В 2008 году Денис успешно прошел кастинг и попал в "Глухарь". Однако Рожкову не повезло, роль в телевизионном проекте сделала его актером одной роли.Он почти нигде больше не снимался, лишь в смежных сериалах, связанных с "Глухарем". Так Рожков появился в сериале "Карпов" и "Пятницкий" в том же образе Дениса Антошина. К сожалению, зрителям приелись одни и те же герои и сериалы закрыли.Хоть актерская карьера не сложилась Рожков смог построить успешную музыкальную карьеру. В 2017 году Денис создал группу "Итака", с которой гастролировал и выступал в клубах. Позже музыкальный коллектив трансформировался в джаз-бэнд Doo-Dee. Рожков играет на трубе и является вокалистом.Также с 22 января по 30 июля 2011 года на НТВ вёл передачу "Кулинарный поединок", а ещё ранее был соведущим телелотереи "Русское лото".Виктория Тарасова — Ирина ЗиминаВиктория Тарасова исполнила роль грозной начальницы, у которой был роман с главным героем сериала.Тарасова смогла построить успешную актерскую карьеру. Она снимается в сериалах, но отдает предпочтение участию в спектаклях, став театральной актрисой.Виктория активно занимается благотворительность. Она часто посещает с благотворительными визитами детские дома, приюты, интернаты, кадетские корпуса. Кроме того, Тарасова известный общественный деятель.Виктория является членом Совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, членом Союза театральных деятелей Российской Федерации и Почетным деятелем искусств Москвы.Владимир Фекленко — Николай ТарасовВладимир Фекленко сыграл лейтенанта и следователя в сериале "Глухарь". Роль лейтенанта Тарасова одна из самых крупных его работ. Позже Фекленко попал на проект "Универ. Новая общага", сыграв роль Олега Смирнова.Также Фекленко появился в детективном сериале "Мухтар. Новый след".На съемках сериала "Глухарь" Владимир познакомился с будущей женой, Камиллой Гольцевой. Девушка работала гримером в телевизионном сериале.Сейчас пара воспитывает дочь Мирославу.
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максим аверин, россия, нтв (телеканал)
Шоубиз, Максим Аверин, Россия, НТВ (телеканал)

Удивительные судьбы актеров сериала "Глухарь": что с ними сейчас?

© DixiMedia (2008) Актер Максим Аверин в сериале "Глухарь"
Актер Максим Аверин в сериале Глухарь - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© DixiMedia (2008)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Телевизионный сериал "Глухарь" произвел настоящий фурор и даже стал культовым. Один из самых рейтинговых проектов российского телевидения транслировали на телеканале НТВ на протяжении трех лет с 2008 по 2011-й.
"Глухарь" рассказывал о следователе отдела внутренних дел Сергее Глухарёве и его лучшем друге Денисе Антошине, сотруднике районного ДПС. В центре сюжета любовная линия Глухарева с Ириной Зиминой, начальницей отдела. Они любят друг друга, но могут быть вместе при условии, если один из них пожертвует карьерой и уйдет из органов.
© DixiMedia (2008)Кадр из сериала "Глухарь"
Кадр из сериала Глухарь - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© DixiMedia (2008)
Кадр из сериала "Глухарь"

Максим Аверин — Сергей Глухарев

Максим Аверин сыграл роль следователя Сергея Глухарева, которого нарекли прозвищем "Глухарь". Эта роль стала одной из самых значимых в карьере актера.
© DixiMedia (2008) Актер Максим Аверин в сериале "Глухарь"
Актер Максим Аверин в сериале Глухарь - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© DixiMedia (2008)
Актер Максим Аверин в сериале "Глухарь"
После завершения "Глухаря" Максим продолжил сниматься в сериалах, в том числе в "Склифосовском", сыграв роль хирурга Олега Брагина.
© Телеканал "Россия"Кадр из сериала "Склифосовский"
Кадр из сериала Склифосовский - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Телеканал "Россия"
Кадр из сериала "Склифосовский"
Аверин много лет играет в театре. Он выступает с антрепризными спектаклями и ведёт музыкальное шоу "Три аккорда".
Также актер поддержал Россию в политическом конфликте с Украиной. 7 января 2023 года Аверин был внесен в санкционный список Украины. Позже 3 февраля 2023 года Максима внесли в санкционный список Канады как причастного к распространению российской дезинформации и пропаганды.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Максим Аверин
Актер Максим Аверин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Актер Максим Аверин

Денис Рожков — Денис Антошин

Денис Рожков сыграл роль инспектора ДПС Дениса Антошина, лучшего друга Глухарева.
Для актера роль в сериале стала первой. Ранее он снимался лишь в эпизодах. В 2008 году Денис успешно прошел кастинг и попал в "Глухарь". Однако Рожкову не повезло, роль в телевизионном проекте сделала его актером одной роли.
Он почти нигде больше не снимался, лишь в смежных сериалах, связанных с "Глухарем". Так Рожков появился в сериале "Карпов" и "Пятницкий" в том же образе Дениса Антошина. К сожалению, зрителям приелись одни и те же герои и сериалы закрыли.
© DixiMedia (2008)Денис Рожков в сериале "Глухарь"
Денис Рожков в сериале Глухарь - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© DixiMedia (2008)
Денис Рожков в сериале "Глухарь"
Хоть актерская карьера не сложилась Рожков смог построить успешную музыкальную карьеру. В 2017 году Денис создал группу "Итака", с которой гастролировал и выступал в клубах. Позже музыкальный коллектив трансформировался в джаз-бэнд Doo-Dee. Рожков играет на трубе и является вокалистом.
Также с 22 января по 30 июля 2011 года на НТВ вёл передачу "Кулинарный поединок", а ещё ранее был соведущим телелотереи "Русское лото".

Виктория Тарасова — Ирина Зимина

Виктория Тарасова исполнила роль грозной начальницы, у которой был роман с главным героем сериала.
© DixiMedia (2008)Виктория Тарасова в сериале "Глухарь"
Виктория Тарасова в сериале Глухарь - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© DixiMedia (2008)
Виктория Тарасова в сериале "Глухарь"
Тарасова смогла построить успешную актерскую карьеру. Она снимается в сериалах, но отдает предпочтение участию в спектаклях, став театральной актрисой.
Виктория активно занимается благотворительность. Она часто посещает с благотворительными визитами детские дома, приюты, интернаты, кадетские корпуса. Кроме того, Тарасова известный общественный деятель.
Виктория является членом Совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, членом Союза театральных деятелей Российской Федерации и Почетным деятелем искусств Москвы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктриса Виктория Тарасова во время военно-патриотической акции "Под Знаменем Победы", проходящей в поселке Алабино Московской области
Актриса Виктория Тарасова во время военно-патриотической акции Под Знаменем Победы, проходящей в поселке Алабино Московской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актриса Виктория Тарасова во время военно-патриотической акции "Под Знаменем Победы", проходящей в поселке Алабино Московской области

Владимир Фекленко — Николай Тарасов

Владимир Фекленко сыграл лейтенанта и следователя в сериале "Глухарь". Роль лейтенанта Тарасова одна из самых крупных его работ. Позже Фекленко попал на проект "Универ. Новая общага", сыграв роль Олега Смирнова.
© DixiMedia (2008)Владимир Фекленко в сериале "Глухарь"
Владимир Фекленко в сериале Глухарь - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© DixiMedia (2008)
Владимир Фекленко в сериале "Глухарь"
Также Фекленко появился в детективном сериале "Мухтар. Новый след".
На съемках сериала "Глухарь" Владимир познакомился с будущей женой, Камиллой Гольцевой. Девушка работала гримером в телевизионном сериале.
Сейчас пара воспитывает дочь Мирославу.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Владимир Фекленко с дочерью Мирославой
Актер Владимир Фекленко с дочерью Мирославой - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Владимир Фекленко с дочерью Мирославой
 
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