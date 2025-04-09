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При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области
При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области - РИА Новости, 09.04.2025
При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области
Один человек погиб, двое ранены при атаках украинских дронов на автомобили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:07:00+03:00
2025-04-09T16:07:00+03:00
2025-04-09T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаках украинских дронов на автомобили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Очередные террористические атаки ВСУ по поселку Красная Яруга. Случилось самое страшное — от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель", — написал он.Мужчина погиб от полученных травм до приезда медиков. Его жена получила множественные осколочные ранения бедра, ее доставляют в Ракитянскую ЦРБ. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.Еще один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы при атаке FPV-дрона на другой автомобиль. Он сам обратился за медицинской помощью, врачи примут решение о его дальнейшем лечении.Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область, наносят удары с помощью дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб человек, двое ранены