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При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 09.04.2025 (обновлено: 16:57 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/gladkov-2010278844.html
При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области
При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области - РИА Новости, 09.04.2025
При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области
Один человек погиб, двое ранены при атаках украинских дронов на автомобили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:07:00+03:00
2025-04-09T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаках украинских дронов на автомобили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Очередные террористические атаки ВСУ по поселку Красная Яруга. Случилось самое страшное — от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель&quot;, — написал он.Мужчина погиб от полученных травм до приезда медиков. Его жена получила множественные осколочные ранения бедра, ее доставляют в Ракитянскую ЦРБ. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.Еще один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы при атаке FPV-дрона на другой автомобиль. Он сам обратился за медицинской помощью, врачи примут решение о его дальнейшем лечении.Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область, наносят удары с помощью дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб человек, двое ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаках украинских дронов на автомобили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Очередные террористические атаки ВСУ по поселку Красная Яруга. Случилось самое страшное — от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель", — написал он.

Мужчина погиб от полученных травм до приезда медиков. Его жена получила множественные осколочные ранения бедра, ее доставляют в Ракитянскую ЦРБ. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Еще один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы при атаке FPV-дрона на другой автомобиль. Он сам обратился за медицинской помощью, врачи примут решение о его дальнейшем лечении.
Украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область, наносят удары с помощью дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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