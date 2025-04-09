Рейтинг@Mail.ru
Немецкая разведка напугала союзников по НАТО заявлением о России - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 09.04.2025 (обновлено: 23:02 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/germaniya-2010353850.html
Немецкая разведка напугала союзников по НАТО заявлением о России
Немецкая разведка напугала союзников по НАТО заявлением о России - РИА Новости, 09.04.2025
Немецкая разведка напугала союзников по НАТО заявлением о России
Россия может "проверить", готова ли НАТО активировать 5-ю статью своего Устава, например, введя танки в Эстонию, заявил заместитель главы Федеральной... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T23:01:00+03:00
2025-04-09T23:02:00+03:00
германия
федеральная разведывательная служба германии
в мире
евросоюз
эстония
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия может "проверить", готова ли НАТО активировать 5-ю статью своего Устава, например, введя танки в Эстонию, заявил заместитель главы Федеральной разведывательной службы BND (BND) Оле Диль на 10-м Дельфийском экономическом форуме. Его высказывания распространили организаторы форума, проходящего в Дельфах с 9 по 12 апреля. "Фактически, он высказал тревогу, заявив, что Россия может в ближайший период "проверить", готова ли НАТО активировать статью 5 своего Устава", - говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Россия попытается испытать 5-ю статью НАТО на прочность. Мы не увидим российские танки в Берлине, но они могут сделать это в Эстонии. Всем европейским столицам будет предложено решить, стоит ли активировать 5-ю статью", - приводятся в документе слова Диля. В статье 5 устава НАТО сказано, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться участниками организации как атака против всех членов НАТО. В таком случае каждое государство – член альянса может немедленно принять индивидуальные или совместные действия, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. Комментируя ситуацию на Украине, Диль заявил, что происходящее там "касается не только Украины, но и безопасности стран Восточной Европы". "И даже безопасности Соединенных Штатов, хотя сейчас они этого не видят. Это не столкновение, в котором русские просто хотят захватить часть бывшего СССР. Они хотят нового порядка безопасности. Они хотят иметь право голоса в европейских странах", - сказал Диль. Замглавы БНД назвал Россию и миграцию главными угрозами для Германии. "В Германии и во многих европейских странах необходим новый подход к миграции. Это угроза не потому, что у нас миллион украинских беженцев, а потому, что у нас еще много миллионов афганцев, сирийцев, иракцев, которые заставляют наше население настороженно относиться к миграции. Интегрировать огромное количество молодых людей из этих стран непросто. Многие из них не интегрируются и радикализируются через интернет", - считает он. На вопрос об отношениях своего ведомства с американскими коллегами после избрания президентом Дональда Трампа, Диль сказал, что по-прежнему доверяет США, так как отношения двух стран остаются хорошими и на уровне сотрудников. "Но я верю и опасаюсь, что в будущем политическое руководство США заставит их сосредоточиться на других вопросах или по-другому взглянуть на вопросы, которые нас объединяли... Мы не хотим, чтобы это стало самосбывающимся пророчеством. Мы сотрудничаем, но мы также готовимся к тому времени, когда мы не будем сотрудничать", - сказал замглавы БНД.
https://ria.ru/20250409/germaniya-2010329062.html
https://ria.ru/20250409/nato-2010185268.html
https://ria.ru/20250409/hardpunkt-2010148424.html
германия
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, федеральная разведывательная служба германии, в мире, евросоюз, эстония, россия, нато
Германия, Федеральная разведывательная служба Германии, В мире, Евросоюз, Эстония, Россия, НАТО
Немецкая разведка напугала союзников по НАТО заявлением о России

Немецкая разведка напугала союзников прогнозами о российских танках в Эстонии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия может "проверить", готова ли НАТО активировать 5-ю статью своего Устава, например, введя танки в Эстонию, заявил заместитель главы Федеральной разведывательной службы BND (BND) Оле Диль на 10-м Дельфийском экономическом форуме. Его высказывания распространили организаторы форума, проходящего в Дельфах с 9 по 12 апреля.
"Фактически, он высказал тревогу, заявив, что Россия может в ближайший период "проверить", готова ли НАТО активировать статью 5 своего Устава", - говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Будущее правительство ФРГ назвало Россию самой большой угрозой
Вчера, 18:40
"Россия попытается испытать 5-ю статью НАТО на прочность. Мы не увидим российские танки в Берлине, но они могут сделать это в Эстонии. Всем европейским столицам будет предложено решить, стоит ли активировать 5-ю статью", - приводятся в документе слова Диля.
В статье 5 устава НАТО сказано, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться участниками организации как атака против всех членов НАТО. В таком случае каждое государство – член альянса может немедленно принять индивидуальные или совместные действия, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
Комментируя ситуацию на Украине, Диль заявил, что происходящее там "касается не только Украины, но и безопасности стран Восточной Европы".
"И даже безопасности Соединенных Штатов, хотя сейчас они этого не видят. Это не столкновение, в котором русские просто хотят захватить часть бывшего СССР. Они хотят нового порядка безопасности. Они хотят иметь право голоса в европейских странах", - сказал Диль.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
МИД рассказал о конфронтационных планах НАТО в отношении России
Вчера, 11:06
Замглавы БНД назвал Россию и миграцию главными угрозами для Германии.
"В Германии и во многих европейских странах необходим новый подход к миграции. Это угроза не потому, что у нас миллион украинских беженцев, а потому, что у нас еще много миллионов афганцев, сирийцев, иракцев, которые заставляют наше население настороженно относиться к миграции. Интегрировать огромное количество молодых людей из этих стран непросто. Многие из них не интегрируются и радикализируются через интернет", - считает он.
На вопрос об отношениях своего ведомства с американскими коллегами после избрания президентом Дональда Трампа, Диль сказал, что по-прежнему доверяет США, так как отношения двух стран остаются хорошими и на уровне сотрудников.
"Но я верю и опасаюсь, что в будущем политическое руководство США заставит их сосредоточиться на других вопросах или по-другому взглянуть на вопросы, которые нас объединяли... Мы не хотим, чтобы это стало самосбывающимся пророчеством. Мы сотрудничаем, но мы также готовимся к тому времени, когда мы не будем сотрудничать", - сказал замглавы БНД.
Военный готовится запустить разведывательный беспилотник Parrot во время военных учений в Германии - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Германии нашли критический изъян плана стены беспилотников против России
Вчера, 06:45
 
ГерманияФедеральная разведывательная служба ГерманииВ миреЕвросоюзЭстонияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала