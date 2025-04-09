https://ria.ru/20250409/germaniya-2010353850.html

Немецкая разведка напугала союзников по НАТО заявлением о России

Немецкая разведка напугала союзников по НАТО заявлением о России - РИА Новости, 09.04.2025

Немецкая разведка напугала союзников по НАТО заявлением о России

Россия может "проверить", готова ли НАТО активировать 5-ю статью своего Устава, например, введя танки в Эстонию, заявил заместитель главы Федеральной... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T23:01:00+03:00

2025-04-09T23:01:00+03:00

2025-04-09T23:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия может "проверить", готова ли НАТО активировать 5-ю статью своего Устава, например, введя танки в Эстонию, заявил заместитель главы Федеральной разведывательной службы BND (BND) Оле Диль на 10-м Дельфийском экономическом форуме. Его высказывания распространили организаторы форума, проходящего в Дельфах с 9 по 12 апреля. "Фактически, он высказал тревогу, заявив, что Россия может в ближайший период "проверить", готова ли НАТО активировать статью 5 своего Устава", - говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Россия попытается испытать 5-ю статью НАТО на прочность. Мы не увидим российские танки в Берлине, но они могут сделать это в Эстонии. Всем европейским столицам будет предложено решить, стоит ли активировать 5-ю статью", - приводятся в документе слова Диля. В статье 5 устава НАТО сказано, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться участниками организации как атака против всех членов НАТО. В таком случае каждое государство – член альянса может немедленно принять индивидуальные или совместные действия, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. Комментируя ситуацию на Украине, Диль заявил, что происходящее там "касается не только Украины, но и безопасности стран Восточной Европы". "И даже безопасности Соединенных Штатов, хотя сейчас они этого не видят. Это не столкновение, в котором русские просто хотят захватить часть бывшего СССР. Они хотят нового порядка безопасности. Они хотят иметь право голоса в европейских странах", - сказал Диль. Замглавы БНД назвал Россию и миграцию главными угрозами для Германии. "В Германии и во многих европейских странах необходим новый подход к миграции. Это угроза не потому, что у нас миллион украинских беженцев, а потому, что у нас еще много миллионов афганцев, сирийцев, иракцев, которые заставляют наше население настороженно относиться к миграции. Интегрировать огромное количество молодых людей из этих стран непросто. Многие из них не интегрируются и радикализируются через интернет", - считает он. На вопрос об отношениях своего ведомства с американскими коллегами после избрания президентом Дональда Трампа, Диль сказал, что по-прежнему доверяет США, так как отношения двух стран остаются хорошими и на уровне сотрудников. "Но я верю и опасаюсь, что в будущем политическое руководство США заставит их сосредоточиться на других вопросах или по-другому взглянуть на вопросы, которые нас объединяли... Мы не хотим, чтобы это стало самосбывающимся пророчеством. Мы сотрудничаем, но мы также готовимся к тому времени, когда мы не будем сотрудничать", - сказал замглавы БНД.

https://ria.ru/20250409/germaniya-2010329062.html

https://ria.ru/20250409/nato-2010185268.html

https://ria.ru/20250409/hardpunkt-2010148424.html

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германия, федеральная разведывательная служба германии, в мире, евросоюз, эстония, россия, нато