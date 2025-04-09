https://ria.ru/20250409/germaniya-2010352882.html

Немецкая полиция застрелила мужчину, сбежавшего из неврологической клиники

Немецкая полиция застрелила мужчину, сбежавшего из неврологической клиники - РИА Новости, 09.04.2025

Немецкая полиция застрелила мужчину, сбежавшего из неврологической клиники

Полиция застрелила в немецком городке Шрамберг вооруженного мужчину, сбежавшего из специализированной неврологической клиники, сообщило информационное агентство РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T22:36:00+03:00

2025-04-09T22:36:00+03:00

2025-04-09T22:36:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр ‐ РИА Новости. Полиция застрелила в немецком городке Шрамберг вооруженного мужчину, сбежавшего из специализированной неврологической клиники, сообщило информационное агентство DPA. "По информации земельного управления уголовной полиции и прокуратуры района Ротвайль, 48-летний мужчина направил огнестрельное оружие на сотрудников полиции и, несмотря на неоднократные требования, не опустил его", - пишет DPA. По данным DPA, мужчина сбежал из специализированной неврологической клиники, и привлеченные к розыску полицейские нашли его в саду собственного дома, где и произошла стрельба. "Несмотря на немедленно начатые полицейскими и спасателями реанимационные мероприятия, мужчина скончался на месте (от огня со стороны полиции – ред.)", - сказано в сообщении. Сообщается, что застреленный мужчина ранее привлекался по нескольким уголовным делам, связанным с насильственными и имущественными преступлениями, а также с незаконным оборотом наркотических веществ.

https://ria.ru/20250226/strelba-2001755202.html

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