https://ria.ru/20250409/germaniya-2010325173.html

Лидер АдГ назвала коалиционное соглашение капитуляцией Мерца

Лидер АдГ назвала коалиционное соглашение капитуляцией Мерца - РИА Новости, 09.04.2025

Лидер АдГ назвала коалиционное соглашение капитуляцией Мерца

Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что заключенное между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:19:00+03:00

2025-04-09T18:19:00+03:00

2025-04-09T18:23:00+03:00

в мире

германия

алиса вайдель

фридрих мерц

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что заключенное между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократами коалиционное соглашение является "актом о капитуляции" лидера христианских демократов и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. "Представленное коалиционное соглашение является актом о капитуляции Фридриха Мерца. Коалиционное соглашение является актом о капитуляции ХДС/ХСС. Ни одно предвыборное обещание не выполнено, поворот в миграционной политике снова отложен в долгий ящик, отказ от атомной энергетики и "отопительный диктат" остаются в силе. Мерц потерпел неудачу по всем фронтам еще до своего возможного избрания канцлером", - заявила Вайдель на пресс-конференции. Трансляцию вел правительственный YouTube-канал Phoenix. По её мнению, документ не только не содержит никаких решений проблем страны, а напротив, угрожает процветанию и безопасности Германии. "В документе повсюду виден почерк проигравшей на выборах СДПГ, приправленный заискиванием перед "Зелеными", которые на заднем плане все еще определяют направления политики", - добавила она. Она пообещала, что АдГ, как самая сильная партия в Германии, будет активно противостоять этой политике в оппозиции. Вайдель также выразила уверенность, что по итогам следующих выборов АдГ будут в правительстве. Ранее "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в истории обогнала блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, следует из данных опроса компании Ipsos.

https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html

https://ria.ru/20250409/adg-2010200794.html

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в мире, германия, алиса вайдель, фридрих мерц, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)