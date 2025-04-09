https://ria.ru/20250409/germaniya-2010325173.html
Лидер АдГ назвала коалиционное соглашение капитуляцией Мерца
Лидер АдГ назвала коалиционное соглашение капитуляцией Мерца - РИА Новости, 09.04.2025
Лидер АдГ назвала коалиционное соглашение капитуляцией Мерца
Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что заключенное между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:19:00+03:00
2025-04-09T18:19:00+03:00
2025-04-09T18:23:00+03:00
в мире
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фридрих мерц
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что заключенное между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократами коалиционное соглашение является "актом о капитуляции" лидера христианских демократов и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. "Представленное коалиционное соглашение является актом о капитуляции Фридриха Мерца. Коалиционное соглашение является актом о капитуляции ХДС/ХСС. Ни одно предвыборное обещание не выполнено, поворот в миграционной политике снова отложен в долгий ящик, отказ от атомной энергетики и "отопительный диктат" остаются в силе. Мерц потерпел неудачу по всем фронтам еще до своего возможного избрания канцлером", - заявила Вайдель на пресс-конференции. Трансляцию вел правительственный YouTube-канал Phoenix. По её мнению, документ не только не содержит никаких решений проблем страны, а напротив, угрожает процветанию и безопасности Германии. "В документе повсюду виден почерк проигравшей на выборах СДПГ, приправленный заискиванием перед "Зелеными", которые на заднем плане все еще определяют направления политики", - добавила она. Она пообещала, что АдГ, как самая сильная партия в Германии, будет активно противостоять этой политике в оппозиции. Вайдель также выразила уверенность, что по итогам следующих выборов АдГ будут в правительстве. Ранее "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в истории обогнала блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, следует из данных опроса компании Ipsos.
https://ria.ru/20250408/merts-2010077887.html
https://ria.ru/20250409/adg-2010200794.html
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в мире, германия, алиса вайдель, фридрих мерц, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия)
Лидер АдГ назвала коалиционное соглашение капитуляцией Мерца
Лидер АдГ Вайдель назвала соглашение Мерца с ХДС/ХСС актом о капитуляции
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что заключенное между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократами коалиционное соглашение является "актом о капитуляции" лидера христианских демократов и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
"Представленное коалиционное соглашение является актом о капитуляции Фридриха Мерца
. Коалиционное соглашение является актом о капитуляции ХДС/ХСС
. Ни одно предвыборное обещание не выполнено, поворот в миграционной политике снова отложен в долгий ящик, отказ от атомной энергетики и "отопительный диктат" остаются в силе. Мерц потерпел неудачу по всем фронтам еще до своего возможного избрания канцлером", - заявила Вайдель
на пресс-конференции.
Трансляцию вел правительственный YouTube-канал Phoenix.
По её мнению, документ не только не содержит никаких решений проблем страны, а напротив, угрожает процветанию и безопасности Германии
.
"В документе повсюду виден почерк проигравшей на выборах СДПГ, приправленный заискиванием перед "Зелеными", которые на заднем плане все еще определяют направления политики", - добавила она.
Она пообещала, что АдГ, как самая сильная партия в Германии, будет активно противостоять этой политике в оппозиции. Вайдель также выразила уверенность, что по итогам следующих выборов АдГ будут в правительстве.
Ранее "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в истории обогнала блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, следует из данных опроса компании Ipsos.