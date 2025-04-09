https://ria.ru/20250409/gazprom-2010342289.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля - РИА Новости, 09.04.2025
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля, новый максимум в 1,188 миллиарда кубометров достигнут 8 апреля, сообщила... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:20:00+03:00
2025-04-09T20:20:00+03:00
2025-04-09T20:23:00+03:00
россия
газпром
группа газ
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля, новый максимум в 1,188 миллиарда кубометров достигнут 8 апреля, сообщила компания."Газпром" установил новый для апреля рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Рекорд зафиксирован 8 апреля и составил 1,188 миллиарда кубометров газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что рост потребления газа жителями России связан с аномально холодной погодой, установившейся в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах. "Газпром" надежно обеспечивает транспортировку газа в необходимых объемах.По данным компании, предыдущий суточный максимум для апреля был достигнут 13 лет назад - 3 апреля 2012 года (1,152 миллиарда кубометров газа).
https://ria.ru/20250403/gazprmo-2009077704.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd38ca55ab1f0f867c138864257f1ec6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпром, группа газ, экономика
Россия, Газпром, Группа ГАЗ, Экономика
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля
Газпром установил новый для апреля рекорд суточных поставок газа