https://ria.ru/20250409/gazprom-2010342289.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля - РИА Новости, 09.04.2025

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа для апреля

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля, новый максимум в 1,188 миллиарда кубометров достигнут 8 апреля, сообщила... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T20:20:00+03:00

2025-04-09T20:20:00+03:00

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россия

газпром

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля, новый максимум в 1,188 миллиарда кубометров достигнут 8 апреля, сообщила компания."Газпром" установил новый для апреля рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. Рекорд зафиксирован 8 апреля и составил 1,188 миллиарда кубометров газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что рост потребления газа жителями России связан с аномально холодной погодой, установившейся в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах. "Газпром" надежно обеспечивает транспортировку газа в необходимых объемах.По данным компании, предыдущий суточный максимум для апреля был достигнут 13 лет назад - 3 апреля 2012 года (1,152 миллиарда кубометров газа).

https://ria.ru/20250403/gazprmo-2009077704.html

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россия, газпром, группа газ, экономика