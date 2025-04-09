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Индонезия заявила о готовности временно принять раненых и сирот из Газы - РИА Новости, 09.04.2025
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09:06 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/gaza-2010160610.html
Индонезия заявила о готовности временно принять раненых и сирот из Газы
Индонезия заявила о готовности временно принять раненых и сирот из Газы - РИА Новости, 09.04.2025
Индонезия заявила о готовности временно принять раненых и сирот из Газы
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что страна готова временно принять тысячу раненых и сирот из Газы. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:06:00+03:00
2025-04-09T09:06:00+03:00
в мире
индонезия
ближний восток
прабово субианто
сектор газа
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ДЖАКАРТА, 9 апр – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что страна готова временно принять тысячу раненых и сирот из Газы. По данным портала Jakarta Globe, в настоящее время Прабово Субианто направляется на Ближний Восток для переговоров с региональными лидерами по урегулированию кризиса в Газе. Незадолго до посадки в самолет индонезийский президент сообщил журналистам о своих намерениях эвакуировать жителей Газы и оставить их в Индонезии до тех пор, пока ситуация в регионе не улучшится. По словам Прабово Субианто, Индонезия открыта для размещения около 1000 жителей Газы на первом этапе. "Мы готовы принять раненых. Мы немедленно отправим нашего министра иностранных дел Сугионо для консультаций с палестинским правительством и сторонами в этом регионе относительно реализации", — объявил президент. По его словам, Индонезия готова эвакуировать раненых, сирот и "любого, кого палестинское правительство и соответствующие стороны сочтут необходимым эвакуировать в Индонезию". Индонезия намерена использовать свои самолеты для эвакуации граждан Газы. Однако Прабово Субианто выдвинул некоторые условия для эвакуации, включая "одобрение всех сторон". "Эвакуированные могут оставаться в Индонезии только временно... Они должны вернуться туда, откуда они приехали, как только ситуация в Газе это позволит", — пояснил политик. Он заявил, что Индонезия получила "множество просьб" играть более активную роль в решении ситуации в Газе.
https://ria.ru/20250409/konflikt-1915630213.html
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индонезия
ближний восток
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в мире, индонезия, ближний восток, прабово субианто, сектор газа
В мире, Индонезия, Ближний Восток, Прабово Субианто, Сектор Газа
Индонезия заявила о готовности временно принять раненых и сирот из Газы

Президент Субианто: Индонезия готова принять 1000 раненых и сирот из Газы

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
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ДЖАКАРТА, 9 апр – РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что страна готова временно принять тысячу раненых и сирот из Газы.
По данным портала Jakarta Globe, в настоящее время Прабово Субианто направляется на Ближний Восток для переговоров с региональными лидерами по урегулированию кризиса в Газе. Незадолго до посадки в самолет индонезийский президент сообщил журналистам о своих намерениях эвакуировать жителей Газы и оставить их в Индонезии до тех пор, пока ситуация в регионе не улучшится. По словам Прабово Субианто, Индонезия открыта для размещения около 1000 жителей Газы на первом этапе.
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"Мы готовы принять раненых. Мы немедленно отправим нашего министра иностранных дел Сугионо для консультаций с палестинским правительством и сторонами в этом регионе относительно реализации", — объявил президент.
По его словам, Индонезия готова эвакуировать раненых, сирот и "любого, кого палестинское правительство и соответствующие стороны сочтут необходимым эвакуировать в Индонезию".
Индонезия намерена использовать свои самолеты для эвакуации граждан Газы. Однако Прабово Субианто выдвинул некоторые условия для эвакуации, включая "одобрение всех сторон".
"Эвакуированные могут оставаться в Индонезии только временно... Они должны вернуться туда, откуда они приехали, как только ситуация в Газе это позволит", — пояснил политик.
Он заявил, что Индонезия получила "множество просьб" играть более активную роль в решении ситуации в Газе.
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В миреИндонезияБлижний ВостокПрабово СубиантоСектор Газа
 
 
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