https://ria.ru/20250409/gaz-2010195853.html

В ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США, пишет Politico

В ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США, пишет Politico - РИА Новости, 09.04.2025

В ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США, пишет Politico

Некоторые страны Евросоюза выступают за сокращение закупок американского сжиженного природного газа, чтобы снизить стоимость импорта, пишет Politico со ссылкой... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:47:00+03:00

2025-04-09T11:47:00+03:00

2025-04-09T12:13:00+03:00

сша

франция

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дональд трамп

анна-каиса итконен

евросоюз

politico

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза выступают за сокращение закупок американского сжиженного природного газа, чтобы снизить стоимость импорта, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.По данным издания, этот шаг противоречит позиции президента США Дональда Трампа, который предложил ЕС закупить американский СПГ на 350 миллиардов евро в обмен на уступки в торговой войне."ЕС планирует сократить объемы закупок природного газа (из США. — Прим. ред.). <...> Во вторник страны ЕС выдвинули планы по смягчению обязательных целей по пополнению хранилищ перед зимой в попытке сократить плату за поставки", — говорится в публикации.В статье указано, что меры по ограничению закупок СПГ продвигают Франция, Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Словакия и Нидерланды. Страны призывают снизить целевой показатель заполнения хранилищ с 90% до 80% при определенных условиях, так как более высокая цифра вынуждает ЕС закупать газ, преимущественно из США, в огромном объеме."В эти неспокойные времена и на фоне продолжающейся борьбы за конкурентоспособность, конечно, было бы лучшим решением обеспечить большую гибкость, чем придерживаться текущих целей", — привело Politico слова министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса. Накануне представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что ЕС уже закупает в США половину СПГ, готов и дальше наращивать импорт. Она добавила, что в Евросоюзе стремятся отказаться от российских энергоносителей, и США — важный партнер в диверсификации поставок.Трамп в прошлую среду подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство государств столкнется с повышенными ставками. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.Евросоюз намерен ввести контрмеры поэтапно 15 апреля и 15 мая, анонсировал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.

https://ria.ru/20250409/evropa-2010134054.html

https://ria.ru/20250403/gazprmo-2009077704.html

https://ria.ru/20250406/germaniya-2009560455.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, франция, германия, дональд трамп, анна-каиса итконен, евросоюз, politico, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, экономика, марош шефчович