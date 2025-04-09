https://ria.ru/20250409/fsin-2010250083.html

Появились подробности задержания главы управления ФСИН Башкирии

Появились подробности задержания главы управления ФСИН Башкирии - РИА Новости, 09.04.2025

Появились подробности задержания главы управления ФСИН Башкирии

Начальник управления ФСИН Башкирии обвиняется в том, что заставил подчинённых отдать свои премии в размере 3,4 миллиона рублей на нужды ведомства, сообщает СУСК РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:46:00+03:00

2025-04-09T14:46:00+03:00

2025-04-09T15:59:00+03:00

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УФА, 9 апр - РИА Новости. Начальник управления ФСИН Башкирии обвиняется в том, что заставил подчинённых отдать свои премии в размере 3,4 миллиона рублей на нужды ведомства, сообщает СУСК РФ по региону. О задержании руководителя УФСИН Башкирии Владислава Дзюбы по делу о превышении полномочий ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ региона. "Предъявлено обвинение начальнику управления ФСИН России по Республике Башкортостан в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в релизе регионального следкома. По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. "Находившиеся в служебной зависимости от фигуранта сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и собрали деньги с 68 подчиненных, после чего передали требуемую сумму ответственным за ее хранение", - сообщает ведомство. Факт незаконного получения денежных средств был выявлен в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии Главного управления собственной безопасности ФСИН России, отметили в СУСК РФ по Башкирии. "В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве. Ранее по аналогичным фактам превышения должностных полномочий обвинение было предъявлено заместителю начальника и начальнику финансово-экономического отдела УФСИН Башкирии.

https://ria.ru/20240827/ufsin-1968714837.html

https://ria.ru/20240826/obvinenie-1968621098.html

https://ria.ru/20240712/ufsin-1959147552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика башкортостан, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)