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Появились подробности задержания главы управления ФСИН Башкирии - РИА Новости, 09.04.2025
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14:46 09.04.2025 (обновлено: 15:59 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/fsin-2010250083.html
Появились подробности задержания главы управления ФСИН Башкирии
Появились подробности задержания главы управления ФСИН Башкирии - РИА Новости, 09.04.2025
Появились подробности задержания главы управления ФСИН Башкирии
Начальник управления ФСИН Башкирии обвиняется в том, что заставил подчинённых отдать свои премии в размере 3,4 миллиона рублей на нужды ведомства, сообщает СУСК РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:46:00+03:00
2025-04-09T15:59:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УФА, 9 апр - РИА Новости. Начальник управления ФСИН Башкирии обвиняется в том, что заставил подчинённых отдать свои премии в размере 3,4 миллиона рублей на нужды ведомства, сообщает СУСК РФ по региону. О задержании руководителя УФСИН Башкирии Владислава Дзюбы по делу о превышении полномочий ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ региона. "Предъявлено обвинение начальнику управления ФСИН России по Республике Башкортостан в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в релизе регионального следкома. По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. "Находившиеся в служебной зависимости от фигуранта сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и собрали деньги с 68 подчиненных, после чего передали требуемую сумму ответственным за ее хранение", - сообщает ведомство. Факт незаконного получения денежных средств был выявлен в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии Главного управления собственной безопасности ФСИН России, отметили в СУСК РФ по Башкирии. "В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве. Ранее по аналогичным фактам превышения должностных полномочий обвинение было предъявлено заместителю начальника и начальнику финансово-экономического отдела УФСИН Башкирии.
https://ria.ru/20240827/ufsin-1968714837.html
https://ria.ru/20240826/obvinenie-1968621098.html
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происшествия, россия, республика башкортостан, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности задержания главы управления ФСИН Башкирии

СК: глава УФСИН Башкирии заставил подчинённых отдать 3,4 млн руб из своих премий

© Фото : УФСИН России по Республике БашкортостанВладислав Дзюба
Владислав Дзюба - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : УФСИН России по Республике Башкортостан
Владислав Дзюба. Архивное фото
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УФА, 9 апр - РИА Новости. Начальник управления ФСИН Башкирии обвиняется в том, что заставил подчинённых отдать свои премии в размере 3,4 миллиона рублей на нужды ведомства, сообщает СУСК РФ по региону.
О задержании руководителя УФСИН Башкирии Владислава Дзюбы по делу о превышении полномочий ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ региона.
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"Предъявлено обвинение начальнику управления ФСИН России по Республике Башкортостан в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в релизе регионального следкома.
По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления.
"Находившиеся в служебной зависимости от фигуранта сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и собрали деньги с 68 подчиненных, после чего передали требуемую сумму ответственным за ее хранение", - сообщает ведомство.
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Факт незаконного получения денежных средств был выявлен в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии Главного управления собственной безопасности ФСИН России, отметили в СУСК РФ по Башкирии.
"В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.
Ранее по аналогичным фактам превышения должностных полномочий обвинение было предъявлено заместителю начальника и начальнику финансово-экономического отдела УФСИН Башкирии.
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ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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