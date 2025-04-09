Появились подробности задержания главы управления ФСИН Башкирии
СК: глава УФСИН Башкирии заставил подчинённых отдать 3,4 млн руб из своих премий
© Фото : УФСИН России по Республике БашкортостанВладислав Дзюба
© Фото : УФСИН России по Республике Башкортостан
Владислав Дзюба. Архивное фото
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УФА, 9 апр - РИА Новости. Начальник управления ФСИН Башкирии обвиняется в том, что заставил подчинённых отдать свои премии в размере 3,4 миллиона рублей на нужды ведомства, сообщает СУСК РФ по региону.
О задержании руководителя УФСИН Башкирии Владислава Дзюбы по делу о превышении полномочий ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ региона.
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"Предъявлено обвинение начальнику управления ФСИН России по Республике Башкортостан в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в релизе регионального следкома.
По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3,4 миллиона рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления.
"Находившиеся в служебной зависимости от фигуранта сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и собрали деньги с 68 подчиненных, после чего передали требуемую сумму ответственным за ее хранение", - сообщает ведомство.
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Факт незаконного получения денежных средств был выявлен в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии Главного управления собственной безопасности ФСИН России, отметили в СУСК РФ по Башкирии.
"В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.
Ранее по аналогичным фактам превышения должностных полномочий обвинение было предъявлено заместителю начальника и начальнику финансово-экономического отдела УФСИН Башкирии.
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