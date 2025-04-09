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В отношении задержанного главы УФСИН по Башкирии проводится проверка - РИА Новости, 09.04.2025
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14:14 09.04.2025 (обновлено: 14:48 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/fsin-2010236574.html
В отношении задержанного главы УФСИН по Башкирии проводится проверка
В отношении задержанного главы УФСИН по Башкирии проводится проверка - РИА Новости, 09.04.2025
В отношении задержанного главы УФСИН по Башкирии проводится проверка
Служебная проверка назначена в отношении задержанного начальника УФСИН по Башкирии по делу о превышении полномочий, решается вопрос о мере пресечения, сообщает... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:14:00+03:00
2025-04-09T14:48:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Служебная проверка назначена в отношении задержанного начальника УФСИН по Башкирии по делу о превышении полномочий, решается вопрос о мере пресечения, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. "Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан начальник УФСИН России по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ... В настоящее время проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.
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россия
республика башкортостан
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происшествия, россия, республика башкортостан, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В отношении задержанного главы УФСИН по Башкирии проводится проверка

В отношении задержанного главы УФСИН по Башкирии Дзюбы идет служебная проверка

© СУ СК России по Башкортостану/ВКонтактеПравоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу
Правоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© СУ СК России по Башкортостану/ВКонтакте
Правоохранительные органы задержали начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Служебная проверка назначена в отношении задержанного начальника УФСИН по Башкирии по делу о превышении полномочий, решается вопрос о мере пресечения, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.
"Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан начальник УФСИН России по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ... В настоящее время проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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