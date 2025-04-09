https://ria.ru/20250409/fsin-2010236574.html

В отношении задержанного главы УФСИН по Башкирии проводится проверка

В отношении задержанного главы УФСИН по Башкирии проводится проверка - РИА Новости, 09.04.2025

В отношении задержанного главы УФСИН по Башкирии проводится проверка

Служебная проверка назначена в отношении задержанного начальника УФСИН по Башкирии по делу о превышении полномочий, решается вопрос о мере пресечения, сообщает... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:14:00+03:00

2025-04-09T14:14:00+03:00

2025-04-09T14:48:00+03:00

происшествия

россия

республика башкортостан

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Служебная проверка назначена в отношении задержанного начальника УФСИН по Башкирии по делу о превышении полномочий, решается вопрос о мере пресечения, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. "Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан начальник УФСИН России по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ... В настоящее время проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240820/zaderzhanie-1967396529.html

россия

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика башкортостан, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)