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Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота
Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота - РИА Новости, 09.04.2025
Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота
ФСБ России показала кадры задержания экс-замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, обвиняемого в получении взяток на 8,5 миллионов... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:33:00+03:00
2025-04-09T10:33:00+03:00
2025-04-09T11:54:00+03:00
происшествия
россия
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. ФСБ России показала кадры задержания экс-замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, обвиняемого в получении взяток на 8,5 миллионов рублей, и его дом с прудом. Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко сообщила о задержании в Москве бывшего замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере. По её словам, задержанный получил от бизнесмена за покровительство оцениваемую в 8,5 миллионов рублей взятку в виде машино-места и квартиры. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Новикове. На опубликованном видеоролике оперативники заходят в квартиру. Далее показано, как задержанный лежит на полу, держа руки за головой. Кроме того, демонстрируются виды загородного дома задержанного. Как можно понять из видео, на участке у него расположен пруд. В двухэтажном доме оборудован камин.
https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009405630.html
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Задержание экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота
ФСБ показала видео задержания экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота.
2025-04-09T10:33
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота
ФСБ показала кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота