https://ria.ru/20250409/fsb-2010177847.html

Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота

Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота - РИА Новости, 09.04.2025

Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота

ФСБ России показала кадры задержания экс-замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, обвиняемого в получении взяток на 8,5 миллионов... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:33:00+03:00

2025-04-09T10:33:00+03:00

2025-04-09T11:54:00+03:00

происшествия

россия

москва

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010176787_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89f4f2132afd6fe823bae916368e5c2e.jpg

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. ФСБ России показала кадры задержания экс-замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, обвиняемого в получении взяток на 8,5 миллионов рублей, и его дом с прудом. Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко сообщила о задержании в Москве бывшего замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере. По её словам, задержанный получил от бизнесмена за покровительство оцениваемую в 8,5 миллионов рублей взятку в виде машино-места и квартиры. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Новикове. На опубликованном видеоролике оперативники заходят в квартиру. Далее показано, как задержанный лежит на полу, держа руки за головой. Кроме того, демонстрируются виды загородного дома задержанного. Как можно понять из видео, на участке у него расположен пруд. В двухэтажном доме оборудован камин.

https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009405630.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота ФСБ показала видео задержания экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота. 2025-04-09T10:33 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)