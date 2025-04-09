Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 09.04.2025 (обновлено: 11:54 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/fsb-2010177847.html
Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота
Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота - РИА Новости, 09.04.2025
Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота
ФСБ России показала кадры задержания экс-замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, обвиняемого в получении взяток на 8,5 миллионов... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:33:00+03:00
2025-04-09T11:54:00+03:00
происшествия
россия
москва
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010176787_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89f4f2132afd6fe823bae916368e5c2e.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. ФСБ России показала кадры задержания экс-замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, обвиняемого в получении взяток на 8,5 миллионов рублей, и его дом с прудом. Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко сообщила о задержании в Москве бывшего замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере. По её словам, задержанный получил от бизнесмена за покровительство оцениваемую в 8,5 миллионов рублей взятку в виде машино-места и квартиры. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Новикове. На опубликованном видеоролике оперативники заходят в квартиру. Далее показано, как задержанный лежит на полу, держа руки за головой. Кроме того, демонстрируются виды загородного дома задержанного. Как можно понять из видео, на участке у него расположен пруд. В двухэтажном доме оборудован камин.
https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009405630.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота
ФСБ показала видео задержания экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота.
2025-04-09T10:33
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010176787_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e5d80fbadc9dcd7bb3e7319d120e7713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота

ФСБ показала кадры задержания экс-сотрудника Росморречфлота

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. ФСБ России показала кадры задержания экс-замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, обвиняемого в получении взяток на 8,5 миллионов рублей, и его дом с прудом.
Ранее старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко сообщила о задержании в Москве бывшего замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о взяточничестве в особо крупном размере. По её словам, задержанный получил от бизнесмена за покровительство оцениваемую в 8,5 миллионов рублей взятку в виде машино-места и квартиры. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Новикове.
На опубликованном видеоролике оперативники заходят в квартиру. Далее показано, как задержанный лежит на полу, держа руки за головой.
Кроме того, демонстрируются виды загородного дома задержанного. Как можно понять из видео, на участке у него расположен пруд. В двухэтажном доме оборудован камин.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Екатеринбурге задержали за взятку бывшего главного инженера "Гортранса"
4 апреля, 17:51
 
ПроисшествияРоссияМоскваФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала