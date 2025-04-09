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Жителя Волновахи задержали за хранение взрывчатки - РИА Новости, 09.04.2025
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06:40 09.04.2025 (обновлено: 11:02 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/fsb-2010148094.html
Жителя Волновахи задержали за хранение взрывчатки
Жителя Волновахи задержали за хранение взрывчатки - РИА Новости, 09.04.2025
Жителя Волновахи задержали за хранение взрывчатки
ФСБ задержала жителя Волновахи в ДНР за хранение взрывчатки, приобретенной по заданию главного управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:40:00+03:00
2025-04-09T11:02:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. ФСБ задержала жителя Волновахи в ДНР за хранение взрывчатки, приобретенной по заданию главного управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии задержан гражданин Российской Федерации, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Установлено, что задержанный по заданию ГУР МО Украины незаконно приобрел элементы конструкции самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что элементы взрывного устройства хранились в гаражном помещении для дальнейшего использования в террористических целях. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 3 статьи 222.1 УК России "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
https://ria.ru/20250404/terakt-2009284053.html
https://ria.ru/20250328/fsb-2007866547.html
донецкая народная республика
россия
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происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), волноваха
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Волноваха
Жителя Волновахи задержали за хранение взрывчатки

ФСБ задержала жителя Волновахи за хранение взрывчатки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. ФСБ задержала жителя Волновахи в ДНР за хранение взрывчатки, приобретенной по заданию главного управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии задержан гражданин Российской Федерации, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Установлено, что задержанный по заданию ГУР МО Украины незаконно приобрел элементы конструкции самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что элементы взрывного устройства хранились в гаражном помещении для дальнейшего использования в террористических целях.
Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 3 статьи 222.1 УК России "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Волноваха
 
 
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