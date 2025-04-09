https://ria.ru/20250409/fsb-2010148094.html

Жителя Волновахи задержали за хранение взрывчатки

Жителя Волновахи задержали за хранение взрывчатки - РИА Новости, 09.04.2025

Жителя Волновахи задержали за хранение взрывчатки

ФСБ задержала жителя Волновахи в ДНР за хранение взрывчатки, приобретенной по заданию главного управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T06:40:00+03:00

2025-04-09T06:40:00+03:00

2025-04-09T11:02:00+03:00

происшествия

донецкая народная республика

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

волноваха

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. ФСБ задержала жителя Волновахи в ДНР за хранение взрывчатки, приобретенной по заданию главного управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии задержан гражданин Российской Федерации, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Установлено, что задержанный по заданию ГУР МО Украины незаконно приобрел элементы конструкции самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что элементы взрывного устройства хранились в гаражном помещении для дальнейшего использования в террористических целях. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 3 статьи 222.1 УК России "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

https://ria.ru/20250404/terakt-2009284053.html

https://ria.ru/20250328/fsb-2007866547.html

донецкая народная республика

россия

украина

волноваха

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), волноваха