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ФРГ поддержит введение ЕС пошлин на импорт удобрений из России

ФРГ поддержит введение ЕС пошлин на импорт удобрений из России - РИА Новости, 09.04.2025

ФРГ поддержит введение ЕС пошлин на импорт удобрений из России

Будущий кабинет министров Германии поддержит введение Европейским союзом пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, говорится в согласованном в среду... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:36:00+03:00

2025-04-09T16:36:00+03:00

2025-04-09T16:55:00+03:00

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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Будущий кабинет министров Германии поддержит введение Европейским союзом пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, говорится в согласованном в среду социал-демократами (СДПГ) и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) коалиционном договоре."Мы будем по-прежнему обеспечивать эффективное национальное выполнение санкций (против РФ - ред.)... Мы поддерживаем планы ЕС по введению пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии", - написано в документе.Предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии находится на рассмотрении профильного комитета Европарламента, голосование по нему запланировано на пленарной сессии в мае или июне 2025 года, как сообщили РИА Новости ранее в пресс-службе ЕП.Ранее глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в 2025 году в стране будут отмечать 20 апреля.

https://ria.ru/20250331/poshliny-2008364213.html

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германия, россия, белоруссия, евросоюз, фридрих мерц, хдс/хсс, европарламент, в мире