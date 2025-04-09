Француз, угрожавший судье из-за приговора Ле Пен, получил срок
Французу, который угрожал вынесшей приговор Ле Пен судье, дали 8 месяцев тюрьмы
© AP Photo / Thomas PadillaМарин Ле Пен
© AP Photo / Thomas Padilla
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Француза, который угрожал судье, вынесшей приговор Марин Ле Пен, приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно, сообщает радиостанция Europe 1.
"Коррекционный трибунал Бобиньи приговорил мужчину к восьми месяцам тюрьмы условно и 3 тысячам евро штрафа", - сообщило СМИ.
Мужчину в возрасте 76 лет задержали накануне в департаменте О-де-Сен. Он был взят под стражу за "угрозы убийством мировому судье" и "неуважение к суду при исполнении им своих обязанностей после того, как опубликовал пост с изображением гильотины и словами: "Вот чего она заслуживает". Публикация содержала бранную речь и была адресована зачитавшей приговор Ле Пен судье Бенедикт де Пертюи.
Ранее сообщалось, что во Франции начато расследование из-за угроз судьям в ходе процесса против Ле Пен после жалобы Высшего совета магистратов.
Суд Парижа на прошлой неделе вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
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